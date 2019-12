Este martes se hizo público que la Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial dispuso requerir a las autoridades estadounidenses el arresto provisional de la ex primera dama Eliane Karp con fines de extradición por el caso Ecoteva.

Según la resolución judicial, el colegiado solicitó la misma medida a las autoridades de Israel contra Avraham Dan On, exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo.

Ambos requerimientos serán analizados por la Corte Suprema. Esta instancia definirá si procede o no la formalización de la extradición de la ex primera dama y de Dan On.

Cabe destacar que en el caso de este último se invoca al “principio de reciprocidad” para con el gobierno israelí, debido a que no existe un tratado de extradición entre el Perú y dicho país.

En diálogo con TV Perú Noticias, el abogado del expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp, Roberto Su, indicó que la medida de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial es “apresurada”, debido a que falta resolver una recusación ante dicha sala.

Lamentó, en ese sentido, que se busque privar de libertad a Karp cuando “Josef Maiman y Barata en ningún momento la han mencionado”.

Sobre Eliane Karp pesa una orden de captura internacional por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva, por el cual el otrora jefe del Estado (2001 – 2006) también se encuentra procesado.

Desde el 16 de julio del presente año, Toledo Manrique, se encuentra detenido por mandato de extradición, en Estados Unidos. Sin embargo, este proceso de extradición se origina a partir del caso Odebrecht.