Eliane Karp negó ser ella cuando la llamaron por Alejandro Toledo: "No hablo español" [VIDEO]

Tras el arresto del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) en Estados Unidos por mandato de extradición solicitada por las autoridades peruanas debido al caso Odebrecht , la exprimera dama Eliane Karp no se ha pronunciado públicamente tras lo sucedido.

Ella no solo no quiere hablar, sino que incluso negó ser ella cuando contestó el teléfono de un periodista de Panorama que logró contactarla con el fin de que se refiera a la situación actual de su esposo Alejandro Toledo o hable de su defensa legal.

Eliane Karp: Hello.

Periodista: Buenas tardes, ¿Con la doctora Eliane Karp?

Eliane Karp: No está. ¿De parte de quién?

Periodista: Ysmael Tasayco, periodista de Panorama, la saluda desde Lima.

Eliane Karp: Oh, yeah. That's really too bad. I don't speak Spanish. Goodbye. (Oh sí, eso es realmente muy malo. No hablo español)

En una primera llamada la exprimera dama colgó alegando poco conocimiento del castellano. (Foto: GEC / Video: Panorama)

En un segundo intento, Eliane Karp dijo que no estaba dando ningún tipo de declaración y colgó. El exmandatario está recluido en la prisión del Edificio Federal Phillip Burton de Estados Unidos.

Alejandro Toledo Manrique está requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario por presunto tráfico de influencias.

A Toledo se le procesa por las presuntas coimas de 20 millones de dólares que habría recibido de Odebrecht a cambio de concederle la construcción de la carretera Interoceánica Sur mientras fue gobernante.