Eliane Karp, esposa del ex presidente Alejandro Toledo, cuestionó a Pedro Pablo Kuczynskipor otorgarle, en vísperas de la Navidad, el indulto humanitario a Alberto Fujimori , quien cumplía una condena de 25 años de prisión por los crímenes en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Karp, quien es investigada por el caso Ecoteva, usó las redes sociales para criticar a Kuczynski. En su post agregó una foto en la que se invoca a salir a las calles para reclamar la decisión de PPK.

"¡No puedo creer! ¿Qué has hecho? ¡Lo peor de lo que uno se podía imaginar! Tendrás que pagar por esto y por todo lo que hiciste. Y ni siquiera sabes lo que significa pelear en la calle por recuperar la democracia. No estuviste (en el Perú)... ¡estabas haciendo plata en los EE.UU. para variar!", expresó en una publicación de Facebook.

No es la primera vez que la cónyuge de Toledo, quien es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht, se refiere a Kuczynski. En febrero de este año, Karp se dirigió a PPK luego de que este calificara de "vergüenza" el posible cobro de coimas de parte del ex jefe de Estado.

"Qué vergüenza PPK, ¡tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar because I know what you did last time!!! (Porque yo sé lo que hiciste la última vez)", escribió aquella vez.