Eliane Karp evitó dar declaraciones a la prensa sobre situación de Alejandro Toledo

Eliane Karp , exprimera dama de la República, evitó declarar a la prensa esta mañana tras ser consultada por la situación judicial que afronta su esposo y expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos.

Karp fue abordada por periodistas en los exteriores de su vivienda en San Francisco, California, cuando se disponía a ingresar a un vehículo.

La exprimera dama evitó los cuestionamientos, ingresó al auto que la esperaba y advirtió al periodista de Canal N: "Voy a llamar a la policía si me agarran esa puerta".

El último miércoles, Karp tampoco quiso referirse a la situación de Alejandro Toledo , quien fue detenido en el marco del proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht.

"No estoy dando ninguna declaración. Ok, no puedo hacer ninguna declaración, muchas gracias", sostuvo Karp en diálogo con 'Panorama' en una segunda llamada telefónica. Previamente ya había colgando alegando su supuesto desconocimiento del castellano con la frase: "I don't speak spanish".

Este viernes se llevará a cabo la audiencia de fianza como parte del proceso de extradición que se sigue contra Alejandro Toledo. Será a las 10 y 30 de la mañana, hora de California (Estados Unidos). Así lo informó la Unidad de Cooperación Judicial del Ministerio Público.