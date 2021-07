Elena Conterno, presidenta de IPAE: “Los empleos sostenibles los crean las empresas”

Elena Conterno, presidenta de IPAE y exministra de la Producción consideró que el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, fue mejor que el emitido en la campaña electoral pues tuvo un tono menos intervencionista. Sin embargo, no esta libre de aspectos que generan preocupación.

“Frente a lo que teníamos, que era un plan de gobierno estatista e intervencionista en la campaña, hay unas mejoras respecto a respetar la propiedad y respetar ahorros, pero también hay muchas dudas”, comentó en Perú21 TV.

Como ejemplo mencionó el anuncio de Castillo respecto a la Asamblea constituyente. “También preocupa que el Estado será el socio mayoritario de los grandes proyectos. No se entiende si va a ser algo figurativo porque el Estado va a seguir como está, porque el Estado es socio de un 30% (a nivel de proyectos), o si va a ser una participación de corte estatista”, advirtió Conterno.

En ese sentido también expresó preocupación porque se haya priorizado anuncios principalmente relacionados con la inversión pública y que no se haya mencionado la importancia de la inversión privada como generadora de empleo.

“Los empleos sostenibles los crean las empresas y no ha habido una mención (…). Lo único sostenible, que nos va a permitir ser competitivos, es el dinamismo empresarial, la innovación la creatividad, ese espíritu emprendedor, que es lo que puede generar empleos e impuestos que luego se convierten en servicios públicos”, agregó la exministra de la Producción.

También consideró que la elección y nombramiento de los ministros que conformarán el nuevo gabinete será crucial para determinar qué tan consecuente será Pedro Castillo con su discurso de lucha contra la corrupción.

“Aún no vemos al equipo y si (Pedro Castillo) quiere que sea creíble que va luchar contra la corrupción, pues sabemos que tiene que tomar distancia de determinados elementos y no considerar para ningún cargo público a quien no tenga una trayectoria ética impecable. Y esperamos que esa sea una característica en todos los ministros que vaya a nombrar”, aseveró Conterno.