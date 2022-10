Conteo oficial al 100% de actas procesadas por la Onpe.





Del total de actas, se supo que unas 48 –correspondientes a Lima y algunos distritos– fueron apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que el conteo final aún demoraría. Sin embargo, la diferencia de 47,831 votos entre López Aliaga y Urresti deja claro el resultado de la contienda.

El nuevo rostro de lima

La popularidad llegó a Rafael López Aliaga cuando se desvinculó del partido que le abrió las puertas de la política en 2007: Solidaridad Nacional. Después de ser regidor de Lima de la mano del exalcalde Luis Castañeda Lossio, finalmente en 2020 cortó todo vínculo de raíz para presentarse en las elecciones presidenciales del año pasado con su nuevo partido, Renovación Popular.

La mañana de ayer, la nueva cara de la Municipalidad de Lima aseguró que esta vez sí respetará los resultados electorales, a diferencia de cuando perdió las elecciones presidenciales de 2021.

“Si se llega al 100%, yo respeto lo que diga la ONPE. En este caso, hemos tenido personeros, lo que no pasó en la elección pasada. Hemos tenido personeros en el 100% de las mesas, tenemos todas las actas. Ya hemos contado todo nosotros. Vamos a esperar el resultado final”, declaró.

Asimismo, al ser consultado sobre su posición frente al gobierno de Pedro Castillo, adelantó que no se reuniría con el mandatario, a quien incluso le pidió su renuncia.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo. Si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza. Cuando no hay confianza, no hay inversión; cuando no hay inversión, no hay trabajo, y cuando no hay trabajo, no hay consumo. Así de simple es la economía”, sostuvo.

Con quien sí se reuniría, aseguró, sería con Urresti y con el postulante de Somos Perú. “Le mando un abrazo enorme (a Daniel Urresti). Una cosa es la pelea electoral y otra cosa es gobernar Lima (...) Tengo expertos en seguridad, quiero conversar con él (Urresti), si él desea. Para mí las puertas están abiertas para él y para el señor Forsyth”, manifestó.

URRESTI ACEPTA DERROTA

Por la tarde, el candidato de José Luna Gálvez reconoció su derrota y felicitó a López Aliaga, quien recibió varias visitas en su casa de Miraflores.

“Al recibir el resultado al 100% de la ONPE, felicito al señor López Aliaga por ser elegido alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia, los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino”, escribió en Twitter.

En tanto, en horas de la noche, el fundador de la agrupación celeste acudió a la sede partidaria, ubicada en Jesús María, para reunirse con su equipo.

Sorprendió la llegada de George Forsyth, quien apareció en el local de Renovación Popular para saludar al virtual alcalde de Lima. “Trabajaremos juntos por el bien del Perú, el Perú debe, y lo va a ser, una potencia mundial”, le dijo López Aliaga al exalcalde de La Victoria ante cámaras.

Cabe precisar que, según información confirmada por la ONPE, en las elecciones del último domingo, un 21.39% de ciudadanos no acudió a su local de votación para emitir su voto por la Alcaldía de Lima Metropolitana.

Datos

De los 23′556,161 electores hábiles que tenía el país, solo 18′244,438 asistieron a los comicios electorales del domingo. Esto equivale al 77.451% de participantes, lo que significa que el 22.549% de peruanos no votó en las elecciones regionales y municipales de 2022.

En comparación con 2018, la cantidad de personas que fueron a votar se redujo en un 2.98%, ya que en los últimos comicios un 80.43% asistió a las urnas.

“ Los resultados oficiales confirman las proyecciones que sacamos sobre boca de urna y conteo rápido ”, señaló el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres.

"Le pediría a Castillo que renuncie, se asile en un país y nos deje en paz. Yo no voy a postular a la presidencia", refirió Rafael López Aliaga.