El debate es el acto comunicativo por el que dos o más personas exponen una serie de ideas sobre uno o varios temas con la finalidad de defender las opiniones o argumentos propios sobre esos mismos temas. En el plano de la política, este evento se ha usado en temporada de elecciones para que los candidatos expongan y sometan sus propuestas al escrutinio de sus pares.

Al ser considerada una contienda comunicativa, se considera como ganador de un debate a aquel participante que logre exponer la mayor cantidad de argumentos con solidez y que deje en descubierto incoherencias o contradicciones de sus contrincantes. Todo debate tiene un moderador de opinión neutra que se encarga de administrar los tiempos de exposición y mantener el orden y el ritmo del proceso.

En nuestro país, los debates presidenciales han sido eventos mayormente televisados, con la intención de que las propuestas de los candidatos sean escuchadas y sometidas al escrutinio público de forma masiva.

A lo largo de la historia, una serie de debates han calado en la población, siendo recordados por lo personajes históricos que participaron en ellos, los contextos de políticos álgidos, los acalorados enfrentamientos ideológicos o las anécdotas que suelen ir acompañadas.

Alberto Fujimori vs. Mario Vargas Llosa

En nuestro país, los debates públicos televisados en vivo iniciaron en 1966 con los realizados para las Elecciones Municipales de Lima, pero fue recién en 1990 cuando iniciaría está práctica televisiva para el caso de las Elecciones Presidenciales, época en la que recuerda el enfrentamiento entre un, por entonces, desconocido Alberto Fujimori con Cambio 90, contra el escritor Mario Vargas Llosa del Fredemo.

Alberto Fujimori vs. Mario Vargas Llosa. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Este es considerado como el primer debate presidencial televisado y fue considerado de especial importancia, pues definía el futuro del país entero que se encontraba atravesando una terrible crisis económica y social a la salida del primer gobierno de Alan García.

Este debate, realizado el 3 de junio de 1990 para la segunda vuelta, también significó el nacimiento de un término que acompañaría al resto de contiendas electorales en nuestro país: el ‘outsider’. Pues el galopante ascenso del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, un candidato desconocido para el público de entonces y con un discurso político más atractivo que el planteado por el conocido candidato del Frente Democrático (Fredemo), logró que sus propuestas calaran en la población y finalmente sea elegido presidente.

Alejandro Toledo vs. Alan García

Luego del largo y accidentado gobierno de Alberto Fujimori, marcado por una serie de casos de corrupción que motivaron la caída del ‘Chino’, como fue coloquialmente conocido, y luego de su renuncia a la presidencia de la República desde el exterior, llegó el año 2000 con un gobierno transitorio a cargo del entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, quien convocó elecciones presidenciales.

Alejandro Toledo vs. Alan García. (Foto: Juan Ponce/GEC El Comercio)

Para el sábado 19 de mayo de 2001, se desarrolló el segundo debate presidencial televisado de nuestra historia, en el que sobresalieron el conocido candidato del Apra, Alan García, quien intentaba regresar a la política, frente a Alejandro Toledo, de Perú Posible.

Las fricciones entre los candidatos ya se esperaban, pese a que ambos cayeron en generalidades, convirtieron el debate en lo que muchos consideraron como un show mediático que buscó impactar en los electores, con la intención de coseguir la mayor cantidad de votos.

Finalmente, los errores del nefasto primer gobierno de Alan García fueron el principal ataque de Alejandro Toledo, quien consiguió capitalizarlos a su favor. Repetir las cifras de hiperinflación, los atentados contra los Derechos Humanos y la corrupción fueron suficientes para que García terminara perdiendo esas elecciones.

Alan García vs. Ollanta Humala

Llegó el 2006 y el candidato del Apra, Alan García, intentaba regresar a la presidencia una vez más. Esta vez, lo conseguiría al enfrentarse a un radical Ollanta Humala que representaba partido Unión Por el Perú (UPP). En esta contienda, la segunda caída de la candidata Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano (PPC), favorecería a García.

Alan García vs. Ollanta Humala. (Foto: Lino Chipana/GEC El Comercio)

El domingo 21 de mayo del 2006, la experiencia de García se haría notar en un debate presidencial en el que el tono y los gestos provocadores de Humala, quien había llegado unos 15 minutos tarde al evento, no lograban superar al ingenio y la rápida respuesta de su adversario en el debate.

Ni la banderita del Perú, que Humala intentó mantener en su podio pero que fue retirada por el moderador Augusto Álvarez Rodrich, lograron el efecto que pretendía, pues la imagen de radical que se había creado alrededor de este personaje fue su principal defecto.

Alan García, por su parte, logró mostrarse como un reivindicado estadista ahora sí responsable y con experiencia que finalmente hizo inclinar la balanza a su favor.

Ollanta Humala vs. Keiko Fujimori

La experiencia de la primera incursión en la política de Ollanta Humala le sirvió para aprender de sus errores de imagen y cambió el típico polo rojo por los sacos y corbatas. Con una postura más seria y concertadora, el ahora candidato conformó la alianza electoral Gana Perú, en torno al ya existente Partido Nacionalista Peruano, el cual consiguió superar a la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori.

Ollanta Humala vs. Keiko Fujimori. (Foto: Lino Chipana/GEC El Comercio)

El domingo 29 de mayo del 2011, el Hotel Marriott de Miraflores se convirtió en el escenario del debate presidencial entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Pese a la popularidad de la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se encontraba purgando su condena en prisión, su reputación de novata en la política y el gran antivoto que reunía le jugó en contra.

El debate se caracterizó en una batería de duros ataques y respuesta con la intención de revelar las debilidades del rival, dejando en un segundo plano las propuestas de gobierno de cada candidato. Ninguno destacó por el dominio de las ideas y la exposición de argumentos, pues se dedicaron a atacarse mutuamente.

El principal ataque de Fujimori fue el cambio de dirección que tuvo el plan de gobierno de Humala en la conocida ‘Hoja de Ruta’, que lo mostraba más concertador y menos estatista que su versión del 2006. Sin embargo, el antivoto que hasta hoy martiriza a la candidata del fujimorismo, le jugó a favor del Nacionalista, pues hasta el reconocido escritor Mario Vargas Llosa le expresó públicamente su apoyo.

Pedro Pablo Kuczynski vs. Keiko Fujimori

En esta oportunidad se realizaron dos debates entre los candidatos finalistas de la primera vuelta electoral: Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El primer debate se realizó en Piura el 22 de mayo del 2016 y el segundo fue el 29 de mayo en Lima.

Pedro Pablo Kuczynski vs. Keiko Fujimori. (Foto: Rolly Reyna/GEC El Comercio)

Pese a las coincidencias ideológicas entre ambos candidatos, los ataques directos no se hicieron esperar. Pero la amplia experiencia del economista casi octogenario pareció cautivar más al público frente a una Fujimori que venía de una primera experiencia frustrada como candidata.

PPK uso el principal talón de Aquiles de su contrincante: los delitos durante el gobierno de su padre. Incluso el uso alterado de unas décimas de Nicomedes Santa Cruz, ‘La Pelona’, que previamente había usado Keiko para atacar, le sirvieron al anciano candidato para contestar de forma ingeniosa y llegó a señalar que con un supuesto gobierno de Fujimori podría surgir un “narcoestado”.

Así llegó la famosa frase de PPK que aseguró su victoria electoral más tarde: " ‘Cómo has cambiado, pelona’, me dijo (en Piura). Yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma”. Frase que hasta se hizo tendencia en Twitter.

Con un margen bastante pequeño, PPK se alzó como ganador de esas elecciones.

MENCIÓN ESPECIAL

Cabe señalar que antes de los debates de segunda vuelta, de la que participan los dos candidatos resultantes de las elecciones en primera vuelta, se desarrollaron debates en el que participaron los principales candidatos en conjunto. Estos generalmente se han caracterizado por los ataques directos entre los participantes y la poca exposición de ideas.

También han sido masivamente seguidos y recordados por una serie de anécdotas como el error de Alejandro Toledo, quien caminó frente a las cámaras, interrumpiendo a los moderadores, o la tardanza de Ollanta Humala.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados y viralizados de los debates presidenciales fue el encuentro entre el candidato Fernando Olivera (Frente Esperanza) y Alan García (Alianza Popular), debido a que el primero ignoró por completo sus propuesta y se dedicó a usar su tiempo para recordar toda una serie de delitos atribuidos al segundo.

