La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso citó esta noche a los representantes del Ministerio de Defensa (Mindef), del Ministerio del Interior (Mininter), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público para conocer las acciones dispuestas tras conocerse la masacre en el Vraem, donde asesinaron a 18 personas.

“Se cita al Mininter, MinjusDH, Mindef, Fiscalía para que informen sobre las acciones dispuestas por sus despachos ante los hechos descritos en el Comunicado No. 005-2021 de las Fuerzas Armadas con relación al asesinato de 18 personas (2 niños) en el VRAEM”, se lee en el tuit compartido por el grupo de trabajo.

En el Comunicado No. 005-2021 de las Fuerzas Armadas se detalla que “la organización terrorista Sendero Luminoso, dirigida por el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino (c) “José”; en un acto genocida, asesinó la noche del 23 de mayo de 2021 a 18 personas aún no identificadas, entre las que se encontraban dos niños”.

La sesión extraordinaria del Congreso se realizará el miércoles 26 de mayo a las 3:00 p.m. “de forma conjunta entre la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la congresista Leslye Lazo, y la Comisión de Defensa, presidida por el Daniel Urresti”, se lee en la comunicación difundida por el grupo de trabajo.

