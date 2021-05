Tras la presentación del equipo técnico de Keiko Fujimori, Carlos Bruce fue uno de los integrantes que dio la sorpresa. A él le consultamos que lo motivo a apoyar a la lideresa de Fuerza Popular.

“ Yo recibí una llamada de Keiko Fujimori. Esto fue hace unas semanas y luego hemos estado conversando con gente de su entorno hasta que se concretó la invitación para que integre el equipo técnico. La situación el país es muy complicada. Quizás es una situación parecida a la que tuvimos con la guerra con chile. La economía está terriblemente golpeada, una crisis sanitaria que nos cuesta entre 200 a 400 muertos al día. La gente que ingresa a la pobreza una velocidad terrible entonces hay que tomar una posición. Tenemos al frente un grupo marxista leninista que quiere tomar las riendas del país. Eso sería terrible. El país se iría al diablo. Que una cúpula se apropie del poder y no lo suelte, como ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia con Evo y en Cuba. Ante eso, tenemos que optar por una alternativa, por la que no votamos en primera vuelta, pero que ahora nos garantiza el crecimiento económico a través de un modelo de economía de libre mercado muy bien gerenciada y un grupo que ha ofrecido no cometer los errores del pasado” , afirma el excongresista.

También responde que hasta hoy, dentro del equipo técnico no se ha hablado de quienes serán los rostros de un futuro gabinete si es que Keiko Fujimori llega al poder.

“Para nada. Nadie ha mencionado nada de Ministerios. Yo no lo he preguntado tampoco, por parte de Fuerza Popular tampoco se ha conversado. Nuestra participación se circunscribe a hacer propuestas de viviendas social que es un tema que conozco. La idea es que haya un proyecto de vivienda social ambicioso a nivel nacional, para que gente de más escasos recursos pueda acceder a una vivienda de techo propio y la gente de clase media a una vivienda de mi vivienda. Nadie ha mencionado la palabra ministerio”, termina de responder.

Sobre si su ingreso al equipo técnico, representa alguna apertura hacia las minorías como la comunidad LGTB. Carlos Bruce respondió así.

“Es obvio que es obvio tanto Keiko como el equipo de Fuerza Popular conocen mi posición con respecto de temas civiles. Yo tengo un enfoque más liberal que los que tienen ellos, pero, el equipo del señor Castillo ya tiene una posición tomada al respecto de los derechos LGTBI. En fuerza popular no hay un consenso al interior de la agrupación. Si ustedes se acuerdan cuando se votó mi proyecto de ley de unión civil en el Congreso hace uno 5 años atrás, el fujimorismo dejó en libertad que voten en su conciencia. Y en la comisión de justicia un representante de Fuerza Popular, el almirante Tubino votó en contra y el otro representante fue Chacón, votó a favor, así que hay posiciones distintas. Sin embargo, en el lado del señor castillo sí hay un consenso que estos temas no son prioritario y no los van a tocar. Pero, si hay la oportunidad por supuesto que daré mi opinión y la expresaré en los momentos indicados cuando así lo merezca”, indica Carlos Bruce.

