Elecciones Municipales 2018: Los hijos que postularían

En estas elecciones podríamos observar a más de un hijo de una autoridad en funciones postulando para obtener el sitio de su padre.

El caso más sonado es el de Luis Castañeda Pardo, hijo del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio .

Al distrito de Chorrillos postularía Augusto Miyashiro Ushikubo, hijo del casi eterno burgomaestre Augusto Miyashiro Yamashiro (en el poder desde el año 1996). En Los Olivos postularía Felipe Castillo Oliva, hijo del ex alcalde de ese distrito Felipe Castillo Alfaro.

No serían los únicos. Según el abogado Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, en Puente Piedra iría a los comicios Renán Espinoza Venegas, hijo del ex congresista y ex alcalde Renán Espinoza Rosales. Según dijo, Teresa Ramírez, esposa del actual alcalde de San Borja, Marco Álvarez, sería la candidata en ese distrito.