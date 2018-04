Elecciones Municipales 2018: Crece la lista de candidatos para suceder a Castañeda en la alcaldía

Dentro de casi cinco meses, los limeños acudiremos a los centros de votación para elegir a nuestro nuevo alcalde metropolitano, y a otras miles de autoridades locales y regionales a nivel nacional. En el caso de nuestra capital, el 7 de octubre conoceremos quién reemplazará a Luis Castañeda . Y vaya que sobran las opciones.

De los 23 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, 17 ya tendrían definido quién los representará en la lid. Los mejor posicionados son Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Humberto Lay (Restauración Nacional). Las cifras publicadas en febrero por Datum, en Perú21, reflejan que Reggiardo ostenta un 29% de las preferencias, mientras que Lay goza del 9%. En medio de ambos, con 11%, figura el ex ministro Enrique Cornejo, quien aún no inscribe su movimiento Contigo Ciudadano.

El partido político Vamos Perú, que lidera el ex alcalde del Callao Juan Sotomayor, postularía a Lima al cómico Carlos Álvarez. En una entrevista con este diario, el 11 de marzo, el actor confirmó sus aspiraciones. “He aceptado la precandidatura a la Alcaldía de Lima”, declaró.

En las últimas semanas, dos figuras políticas conocidas han anunciado su participación en la contienda: Daniel Urresti, ex ministro y ex candidato presidencial, y Ricardo Belmont, ex congresista y ex alcalde de Lima de 1990 a 1995.

Urresti fue anunciado el 4 de abril como postulante por el partido Podemos Perú, agrupación que logró su inscripción el 12 de enero, y que tiene como líder al ex legislador de Solidaridad Nacional José Luna Gálvez, quien postuló a la vicepresidencia de la República en los comicios generales de 2016, y que fue denunciado por tener trabajadores fantasmas en el Congreso y por usar recursos del Estado para favorecer a su universidad, Telesup.

Belmont, por su parte, dijo hace pocos días que obtuvo 100 mil firmas para su movimiento Obras, pero que no eran suficientes para lograr la inscripción. Por ello, comentó, firmaría una alianza con un partido que sí pueda participar en la justa. “Con quien iría sería con Vladimir Cerrón”, declaró.

Cerrón, ex candidato presidencial en 2016 y ex gobernador de Junín, es el presidente del izquierdista movimiento Perú Libertario. La comisión Belaunde Lossio del Congreso recomendó al Ministerio Público investigarlo por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir por irregularidades en la ejecución de obras públicas en Junín.

ALCALDES DISTRITALES



Además, una legión de burgomaestres distritales postularán también a la Alcaldía de Lima por la prohibición de la reelección. Juan Carlos Zurek (Somos Perú), Jorge Muñoz (AP), Manuel Velarde (Siempre Unidos) y Juan Navarro (APP) ya fueron anunciados formalmente como aspirantes de sus agrupaciones.

A ellos se suman el ex alcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma (Perú Nación), el ex congresista Julio Gagó (Avanza País), el ex viceministro Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio), la ex congresista Esther Capuñay (Unión por el Perú, que cambió a Lima Va), y el ex presidente de Protransporte Gustavo Guerra García (Partido Humanista, que cambió a Juntos por el Perú).

También postularían el ex congresista Alberto Beingolea (PPC), el hijo del actual alcalde de la capital Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) y el abogado Alberto Bajak (Todos por el Perú).