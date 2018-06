Ayer culminó la etapa de inscripción de candidatos a la Alcaldía de Lima. Finalmente, fueron 21 las agrupaciones políticas las que inscribieron a su representante para participar de las elecciones municipales que se realizarán el 7 de octubre de este año.

Como informó Perú21 , una decena de postulantes esperó a última hora para acudir a la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro a fin de formalizar su candidatura. A continuación les presentamos a los postulantes:

1. Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú)

El diario Correo informó que Protransporte sancionó a Guerra García con cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública por su participación en irregularidades al aprobar licitación de corredores complementarios en 2014. Según informaron fuentes de esa entidad a este diario, el caso está en apelación.

"La sanción de Protransporte no tiene ni pies ni cabeza, solo el concejo municipal puede sancionar de esa manera. Esta es solo una maniobra del alcalde Castañeda para sacarme de carrera", manifestó Guerra - García a Perú21 .

2. Humberto Lay (Restauración Nacional)

Ha sido candidato a la Presidencia de la República y en las últimas elecciones integró la plancha presidencial de César Acuña, a la que finalmente renunció en plena campaña. Cuando fue presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Lay fue denunciado por no consignar en su hoja de vida tener participación con la empresa Printer Graf. El entonces legislador negó vínculos con la firma en esa época.

3. Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano)

Es la primera vez que el ex legislador postula para ser alcalde de Lima. Es abogado y fue periodista deportivo por más de dos décadas.

4. Roberto Gómez Baca (Vamos Perú)

Al actual alcalde de Surco se lo relacionó con el resguardo irregular a la casa del ex asesor presidencial Óscar López Meneses. La Fiscalía también lo investigó por lavado de activos por la presunta compra subvaluada de un departamento. Además, los vecinos de su distrito denunciaron que su gestión promovía el "robo" de energía eléctrica para el funcionamiento de cámaras de seguridad.

5. Daniel Urresti (Podemos Perú)

El ex ministro del Interior tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en la región Ayacucho en 1988. En las elecciones presidenciales del 2016 postuló por el Partido Nacionalista, pero la misma agrupación retiró su candidatura.

6. Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio)

​La última vez que postuló a un cargo público fue en 1990, para ser diputado por la Lista Independiente de Trabajadores Socialistas. Pero no logró alcanzar un puesto. Sin embargo, sí consiguió hacerlo en 1980 cuando se lanzó por el Partido Revolucionario de Trabajadores, según registra Infogob.

7. Julio Gagó (Avanza Perú)

En 2014, siendo congresista del fujimorismo, Gagó fue investigado por las presuntas contrataciones que hizo una empresa vinculada a la suya con el Estado. Se le atribuyó los delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible. En el Parlamento y en la Fiscalía, no obstante, le archivaron el caso.

8. Jorge Muñoz (Acción Popular)

Bajo la gestión del actual alcalde de Mirafloes, muchos vecinos expresaron su incomodidad por el contrato que cerró la comuna con la empresa Los Portales para la construcción de estacionamientos. Reclamaron por la limitación de espacios públicos para estacionar vehículos a motor y bicicletas. El caso, incluso, llegó hasta el Parlamento.

9. Esther Capuñay (Unión por el Perú)

En 2015, la ex congresista fue relacionada junto a José Luna en la contratación de "empleados fantasma" para el Congreso que, finalmente, habrían laborado en la universidad de este último. Capuñay se desmarcó del caso.

10. Ricardo Belmont (Perú Libertario)

En 2009, un grupo de accionistas de la televisora RBC reclamó a Belmont el pago de una deuda millonaria que el empresario les debía. En ese momento, él era congresista y rechazó los reclamos. Ahora intenta ser, nuevamente, alcalde de Lima, como lo fue entre 1990 y 1995.

11. Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional)

El hijo del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, carga con las innumerables denuncias que caen sobre su padre por presuntas irregularidades en contratos, licitaciones y entregas de obras.

12. Diethell Columbus (Fuerza Popular)

Al politólogo se lo cuestiona porque, mucho antes de enrolarse a las filas de Fuerza Popular, criticó al gobierno de Alberto Fujimori por los delitos que cometió. Fue candidato a regidor por el Partido Popular Cristiano. Es la primera vez que tentará el sillón municipal.

13. Juan Carlos Zurek (Somos Perú)

El alcalde de La Molina fue muy cuestionado por impedir -con sus propias manos- que un vecino filme una audiencia pública del concejo municipal de ese distrito. También denunciaron que bajo su gestión, solo en asesorías, se gastaron S/46 millones.

14. Enrique Ocrospoma (Perú Nación)

El ex alcalde de Jesús María afrontó un juicio por el delito de peculado. A Ocrospoma se lo investigó por la contratación de bienes y servicios ficticios en la remodelación de veredas y un parque en su distrito. En 2014, la Fiscalía la acusación en su contra porque no existían elementos suficientes que comprometieran al ex funcionario.

15. Manuel Velarde (Siempre Unidos)

En 2015, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, denunció a Velarde, burgomaestre de San Isidro, y otros funcionarios por no respetar los límites territoriales de ambos distritos.

16. Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura)

Los ex congresistas Juan Pari y Álvaro Gutiérrez cuestionaron a Reggiardo por renunciar, cuando fue legislador, a la comisión que investigaba los sobornos de Odebrecht y no presentar un informe en minoría. El candidato se justificó diciendo que dio un paso al costado porque no veía avances.

17. Jaime Salinas (Alianza para el Progreso)

En 2014, la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, denunció por difamación a Salinas. Los allegados de Villarán alegaron que el regidor atacaba "sin fundamentos". En 2015, La República informó que siendo regidor limeño, Salinas se presentaba en el extranjero como "vicealcalde". Ha sido candidato a la presidencia en 2006 y también al Congreso en distintas oportunidades.

18. Enrique Cornejo (Democracia Directa)

Al ex ministro de Transportes se le investiga, de manera preliminar, por la presunta concesión irregular del Metro de Lima a la empresa Odebrecht. En el caso también es investigado el ex mandatario Alan García. Cornejo renunció al Partido Aprista, agrupación en la que militó por casi veinte años, para intentar alcanzar el cargo de alcalde.

19. Jacinto Silva Rojas (Frepap)

Silva sorprendió a todos al inscribir su candidatura. Milita en el Frepap desde el 2015. Es la primera vez que postula a la alcaldía de Lima.

20. Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio)

En 2016, al inicio del gobierno de Kuczynski, Villacorta renunció al cargo de asesor en materia de conflictos sociales luego de protagonizar un altercado durante una mesa de diálogo en Saramurillo, región Loreto.

21. José Luis Gil Becerra (Todos por el Perú)

El policía en retiro fue miembro del grupo especial Gein, que se encargó de investigar y detener a miembros terroristas.