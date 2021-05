Al 95.863% de actas procesadas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un total de 16 partidos políticos perderían su inscripción por no pasar la valla electoral del 5% luego de celebrarse las Elecciones Generales de Perú de 2021 el pasado 11 de abril.

De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, para mantener la inscripción electoral se debe obtener el 5% de votos válidos en las elecciones congresales y adicionalmente tener 5 congresistas electos. Bajo ese criterio, perderían su inscripción:

Victoria Nacional (4.94%) Frente Popular Agrícola Fía del Perú - Frepap (4.57%) Unión por el Perú - UPP (2.08%) Partido Popular Cristiano - PPC (1.63%) Partido Nacionalista Peruano (1.50%) Frente Amplio (1.06%) Democracia Directa (0.78%) Renacimiento Unido Nacional (0.76%) Perú Patria Segura (0.42%) Partido Contigo (0.04%)

De confirmarse los resultados por la ONPE, dichas agrupaciones políticas perderán su inscripción electoral en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un año después de culminada la elección general, es decir, en el 2022.

En el caso de Juntos por el Perú (6.62%) y el Partido Morado (5.38%), perderían su inscripción pese a que alcanzaron representación en el Parlamento, pues no cumplirían con el requisito de tener 5 legisladores electos, explicó Iván Lanegra, secretario general de Transparencia.

A estos 12 partidos sumarían aquellos partidos que cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pero no participaron en las elecciones del pasado 11 de abril. También se incluyen a aquellos que se retiraron del proceso electoral. Ellos son:

Partido Aprista Peruano Perú Nación Todos por el Perú Vamos Perú

Cabe indicar que la Ley Orgánica de Elecciones precisa que la valla electoral es el número mínimo de votos que necesita un partido político para colocar parlamentarios en el Congreso de la República. Según la Resolución N° 015-2011-JNE, se puede pasar la valla electoral de dos maneras:

Alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional.

Colocar como mínimo 5 representantes al Congreso en un distrito electoral.

En el caso de las alianzas políticas, se aumentará un 1% por cada movimiento adicional.

Antecedentes

En las elecciones del 2006, un total de 14 partidos perdieron su inscripción por no superar la valla electoral de ese entonces, que era del 4%. Entre ellos se encontraban Alianza para el Progreso, Concertación Descentralista, Partido Socialista, Justicia Nacional, Movimiento Nueva Izquierda, Y se llama Perú, Perú Ahora, entre otros.

En los comicios del 2011, otras 5 organizaciones políticas no superaron la valla electoral: Fuerza Social; Partido Fonavista del Perú; Despertar Nacional; Adelante; Fuerza Nacional; y Justicia, Tecnología y Ecología.

En las elecciones del 2016 los partidos Perú Posible, Progresando Perú, Orden y el Frente Esperanza también perdieron su inscripción al no alcanzar la valla electoral de 5%.

En aquellos comicios llamó la atención el caso de Democracia Directa, que obtuvo 4% en la elección presidencial, con lo cual debió perder la inscripción. Sin embargo, el presidente del partido, Andrés Alcántara, afirmó que pasaron la valla electoral al obtener el 5.15% de los votos válidos en el Parlamento Andino.

Ante la polémica, la ONPE intervino y se pronunció al respecto: anunció que a pesar de haber pasado la valla en la votación del Parlamento Andino, dicha agrupación política no alcanzó la barrera electoral y por lo tanto, no obtendría representación parlamentaria.

La valla electoral no se aplicó en las elecciones extraordinarias congresales de enero del 2020, ya que el JNE determinó que por no tratarse de comicios generales regulares, sino un proceso como consecuencia de la disolución del Congreso del 2019 y solo para terminar el mandato actual, no se aplicaría la valla electoral ni se eliminarían a los partidos que no la superaran.

