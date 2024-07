Alistan candidatura presidencial. Keiko Fujimori reveló esta noche el deseo de su padre, Alberto, de volver a la política. Contó que el expresidente le dijo: “Quisiera regresar a la arena política”, en una conversación.

En Willax, la lideresa del partido Fuerza Popular, manifestó que conversó ampliamente con el expresidente sobre este tema. Además, dijo que le gustaría que su padre tentara la presidencia: “A mí me gustaría que él fuera el candidato presidencial”.

Agregó que cree que el expresidente sí aguantará la intensidad de una campaña electoral. “Lo veo con muchos ánimos”, sostuvo.

Sobre la reparación civil que debe Alberto Fujimori, dijo que no cuenta con los 57 millones de soles y que esperaría llegar a un acuerdo con la Procuraduría para que le descuenten un porcentaje de la pensión que recibe para ir abonando de a pocos dicho monto, a pesar de que es imposible que se complete este pago.

En otro momento, Keiko Fujimori se refirió a los aspirantes al sillón presidencial.

“Saludo la candidatura de Añaños, de Carlos Álvarez, de Carla García, pero ya en el bloque democrático hemos puesto la agenda del Perú primero, sobre la base de eso se puede llegar a consensos importantes. Tener 40 partidos políticos no es saludable para la democracia. Estamos obligados a conversar”, enfatizó.





KEIKO FUJIMORI DETALLÓ CONVERSACIÓN CON SU PADRE SOBRE CANDIDATURA

La procesada por presunto lavado de activos por el caso Cocteles, detalló en qué circunstancias se dio la charla sobre la eventual candidatura.

“Cuando mi padre sale, finalmente, en libertad, sigue en un proceso de recuperar su salud. Lo veo que fue al Jockey Plaza, estaba haciendo trámites. Me dijo voy a ir a la oficina de Claro porque necesito un chip a mi nombre. Empecé a ver las imágenes y le dije directamente: “Papá, me preocupa, es un gesto político. Nadie te va a creer que has ido a comprar un chip, Quiero que seas consciente de los riesgos que esto implica”, informó.

Expresó que después de esa conversación “lo noté tan contento de recibir tantas muestras de cariño después de haber estado 16 años privado de su libertad”.

“Le dije ‘quiero saber qué cosa quieres porque eso significan riesgos, legales, implicancias políticas, tu salud todavía está muy frágil’”, refirió.

Contó que el indultado exmandatario le contesto: “Soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política”.

“Yo miraba el brillo y decía ‘sí, pues. Él va a hacer política hasta el último día de su vida”, apuntó.

Además, se refirió a la salud de Alberto Fujimori: “Mi padre tiene varias pruebas en el camino y la más importante, sin duda, es su salud. Él está recién operado de la cadera. Se cayó de la cama durmiendo. Se levantó, fue al baño y horas después se dio cuenta de que tenía mucho dolor y empezó a llamarnos”, dijo.





SOBRE SU SEPARACIÓN CON MARK VITO

Keiko reiteró que ya está divorciada de Mark Vito Vilanella. “Decimos mantener un vínculo de amistad pensando en Kiara y Kaori, también tomé la decisión de no hacer ningún comentario respecto a él, sobre todo por mis hijas. Ni me incumbe lo que él haga con su vida”, dijo.

Agregó que no lo sigue en TikTok. “Lo veo contento, nada más, le deseo mucha suerte”, expresó. “Yo le he dado y siempre le doy mi opinión. Mi límite y tu límite son tus hijas y esa conversación se queda en el estricto privado de la casa y él sabe lo que mis hijas piensan”, indicó.

“Recibo invitaciones, de vez en cuando salgo, pero todavía no hay nada formal”, dijo sobre presuntos pretendientes. “Se especuló que salía con Joaquín, con Miki Torres, absolutamente no”, remarcó.

“A Mark y a mí nos hicieron un análisis pericial por 10 años y llegaron a la conclusión de que no había desbalance patrimonial”, afirmó.





KEIKO FUJIMORI RECHAZA MATRIMONIO IGUALITARIO

En otro momento, Keiko Fujimori volvió a mostrar rechazo al matrimonio igualitario. “El derecho civil sí, pero no el matrimonio. Tenemos nuestras discrepancias”, dijo intentando cambiar rápidamente de tema, a pesar del avance mundial sobre este tema.

Además, se refirió a sus detractores y las críticas que ha recibido: “Otra cosa que fue muy dura es que la política dividió a mi familia. Kenji y yo nos hemos reconciliado y estamos juntos y eso es lo que yo siempre voy a priorizar, la unidad de mi familia”.

