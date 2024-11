Así serán las reglas de juego del aporte privado a los partidos que marcarán el 2026

Las elecciones de 2026 serán diferentes, no solo porque tendremos una cantidad histórica de partidos políticos habilitados para presentar listas, sino porque el Perú volverá a tener un sistema parlamentario bicameral y porque se permitirá el aporte económico de empresas privadas a campañas políticas, que erróneamente y de manera populista fue eliminado de la normativa electoral tras el escándalo de corrupción que protagonizó la compañía brasileña Odebrecht.

En lo relativo al financiamiento, actualmente pueden aportar personas naturales un monto máximo de 120 UIT. La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi, aprobó esta semana elevar el tope a 200 UIT como máximo en un año calendario e incluir el aporte de personas jurídicas nacionales, es decir, empresas. Cada compañía podrá donar hasta 500 UIT en total al año sin importar el número de partidos políticos a los que contribuya.

¿Qué pasa si un partido no declara un aporte o lo hace, pero con un monto menor al ingresado? La norma contempla que “los aportes no declarados o que sobrepasen los límites permitidos no constituyen ni se presumen de fuente prohibida; su infracción genera responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley (28094)”. Es decir, no habría delito.

Por otro lado, la propuesta también contiene que las personas naturales o jurídicas podrán realizar aportes de hasta el 40% del monto máximo a través de una cuenta del Banco de la Nación, pero la entidad "se asegurará de que, en el comprobante de depósito o transferencia, no conste el nombre de la organización política a la que va dirigido el aporte; de tal manera que se preserve la confidencialidad del aportante”. En resumen, aportes anónimos.

CAMBIOS Y CONTROVERSIAS

Al respecto, José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, dijo que es “positivo que se permita el financiamiento lícito o los aportes limpios que puede dar una persona natural o jurídica, de una fuente conocida que se informará a ONPE”. Con ello, continuó, “contrarrestas la necesidad de los partidos de financiar sus campañas con dinero ilegal al no poder acceder a fuentes de financiamiento lícitas”.

Sin embargo, dijo que “no debe pasar desapercibido” el artículo que consigna la posibilidad de realizar aportes anónimos a través del Banco de la Nación.

“El Congreso dice que ello evitaría que el financista le pida al partido que le devuelvan el favor, pero creo que el financiamiento siempre tiene que ser transparente; no debe haber aportes anónimos de ningún tipo. El financiamiento se rige bajo los principios de transparencia y publicidad”, manifestó a Perú21.

También cuestionó que, cuando un partido no declare el monto recibido o declare un monto menor, este solo incurra en una falta administrativa.

En tanto, el congresista Fernando Rospigliosi señaló a este diario que la idea de los aportes confidenciales a través del Banco de la Nación vino del Centro Wiñaq y del legislador Alejandro Muñante, y que “puede ser buena, habrá que experimentar” en los comicios de 2026.

Sobre la sanción administrativa que recaería sobre la organización que no declare o declare un monto de aporte distinto del real, el titular de Constitución sostuvo que “antes era así” y que, a pesar de ello, “han perseguido ilegalmente a los partidos políticos”. Como es conocido, Fuerza Popular, el Partido Nacionalista y Podemos son objeto de procesos judiciales por aportes de campaña: mientras los dos primeros están en etapa de juicio, el último afronta la etapa de investigación.

Pero así como algunos partidos fueron sindicados sobre la base de esta legislación punitiva, algunos dirigentes empresariales son también procesados, incluso algunos de ellos de manera desproporcionada e injusta, como el caso de Ricardo Briceño.

