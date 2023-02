Para Roberto Chiabra los congresistas de las bancadas de izquierda y de derecha deberán dejar de lado sus intereses personales para dar paso a las elecciones este año.

“Hay posiciones extremas en las cuales no se llega a un consenso, hay una posición extrema de la izquierda que quiere imponer una Asamblea Constituyente y eso hace que la derecha que tiene una posición sobre la bicameralidad, esté dividida en este momento y lo otro pasa por la fecha del adelanto de las elecciones”, indicó.

En otro momento, el congresista aclaró que mañana sí o sí el Congreso deberá resolver el adelanto de elecciones.

“Lo que debe de hacerse es ver qué proyecto tiene consenso. La alternativa es que sean elecciones complementarias que sería para cumplir el mandato al 2026. Lo que se señala es que si es una elección complementaria los anteriores congresistas no podrían postular, porque aún están dentro del impedimento de postulación inmediata. El hecho que te presentes no significa que automáticamente salgas reelegido. Acá la solución pasa por determinar la fecha porque no hay un acuerdo; los congresistas persisten en una Asamblea Constituyente”, insistió.