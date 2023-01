Para José Manuel Villalobos experto en temas electorales, es posible el adelanto de elecciones para este año, por lo que enfatizó que este proyecto de ley, de ser presentado, dependería de la voluntad política del Congreso.

“Si esta propuesta se concreta tendría que ser presentada en Mesa de partes del Congreso, la Oficialía Mayor la va a derivar a la Comisión de Constitución para hacer el análisis y emitir el dictamen, si es que es favorable pasaría a ser agendada en el pleno donde tendría que alcanzar una primera votación de 87 votos para luego ir a una segunda votación. Esta legislatura acaba el 10 de febrero así que aún se puede aprobar en primera votación”, indicó.









“La idea es que se priorice este nuevo proyecto y ya no se vote el anterior. Existe el riesgo que el proyecto que está pendiente de segunda votación (elecciones al 2024)que no alcance los 87 votos porque los grupos de izquierda están condicionando a que esto sea acompañado de referéndum para una Asamblea Constituyente. Si esto pasara el tema quedaría entrampado. Con ese escenario nos preocupa si es que esta nueva propuesta tendría mayor acogida, porque si es que no se quieren ir en el 2024, posiblemente muchos no quieran irse en el 2023 y no alcance la votación requerida”, puntualizó Villalobos.