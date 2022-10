ACTUALIZACIÓN A LAS 8:30 P.M.

Se mantiene el empate técnico. Según el conteo rápido de Ipsos al 80.9%, Rafael López Aliaga logra un 26.1%, mientras que el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, tiene el 25.9% de votos. Le sigue George Forsyth con 18.8%.

ACTUALIZACIÓN A LAS 8:10 P.M.

Nada está definido. De acuerdo con el conteo rápido de IPSOS al 69.9%, emitido por América TV, continúa el empate técnico entre Rafael López Aliaga y Daniel Urresti. El candidato de Renovación Popular alcanza 26.2%, mientras que el postulante de Podemos Perú obtiene 26%.

RESULTADOS A BOCA DE URNA:

Rafael López Aliaga y Daniel Urresti tuvieron un empate técnico en la carrera por la Alcaldía de Lima Metropolitana, de acuerdo con el sondeo a boca de urna de Ipsos, presentado en América Televisión y Canal N. El candidato de Renovación Popular tiene 26.8%, mientras que el postulante de Podemos Perú obtuvo 25.8%. Tercero se encuentra George Forsyth, de Somos Perú, con 19.4%.

Le siguen Elizabeth León, de Frente Esperanza, con 8.7%, mientras que Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso, se encuentra en quinto lugar con 7.5%. El candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría alcanzó 6.5%. En tanto, María Elena Soto, de Avanza País, 4.1% y Yuri Castro, de Perú Libre, 1.2%.

En esta nota podrás seguir los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 para Lima Metropolitana conforme se vayan conociendo las primeras cifras a boca de urna según Ipsos y, luego, con los números que publique la ONPE.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú) y George Forsyth (Somos Perú) encabezan la lista de candidatos, según los resultados publicados a boca de urna y realizados por Ipsos hasta las 5 p.m., cuando cerraron las mesas de votación.

A continuación, puedes ver el porcentaje de los votos que obtuvo cada uno de los candidatos para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Rafael López Aliaga - Renovación Popular Daniel Urresti - Podemos Perú George Forsyth - Somos Perú Omar Chehade - Alianza Para el Progreso Elizabeth León - Frente de la Esperanza 2021 Gonzalo Alegría - Juntos por el Perú María Elena Soto Velásquez - Avanza País

Lima Metropolitana cuenta con 7′593.103 electores hábiles, y será la labor de la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE) la encargada de detallar en las horas siguientes al sufragio cómo votaron en sus respectivas mesas.

Urresti agradeció a sus simpatizantes

El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, dio una breve conferencia a los medios de comunicación en la puerta de su vivienda.

“No me queda más que agradecer a todos los que votaron por mí. Vamos a esperar tranquila y calmadamente el resultado final. Si algo se ha demostrado, es que amamos y creemos en la democracia y acatamos lo que la mayoría diga”, señaló.

Además, dijo sentirse tranquilo luego de la campaña electoral. “Estoy en mi casa, tranquilo, contento. No se sabe cuál es el resultado final, es un empate técnico. Hay que esperar el conteo rápido”, sostuvo.

En otro momento, consideró que no tuvo apoyo de los medios de comunicación. “Yo no he salido en los medios. Esos votos me los llevaba a punche, caminando. Yo he cumplido con lo que humanamente se podía hacer, el resto lo dejo en manos de Dios”, agregó.

López Aliaga pide esperar conteo oficial

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció minutos después de las 7:00 de la noche en su local. Agradeció a las personas que votaron por él y pidió a sus simpatizantes esperar los resultados oficiales de la ONPE.

También dijo que quiere llegar al sillón municipal para acabar con las consultorías y los ‘caviares’.

“Vamos a trabajar juntos por Lima, sobre todo por los que menos tienen. Gane o pierda, mi compromiso es con todos los ciudadanos. Fuera los corruptos, fuera tanto caviar. Yo sí tengo el deseo de llegara Lima para limpiar de tanta gente que vive del presupuesto de Lima, consultorías que no sirven para nada”, expresó.

Además, denunció que no hay luz en algunos locales de votación en los que está ganando.

“Se está yendo la luz en algunos locales donde estamos ganando, denuncien, la pelea es de todos. Recuperemos el Perú para los peruanos”, enfatizó.

Elecciones 2022

Este domingo 2 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022 con las cuales se decidirá quiénes serán las nuevas autoridades por el periodo del 2023 hasta el 2026.

En total, a nivel nacional se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 alcaldes distritales.

Sumados a sus respectivos consejeros de gobiernos regionales y regidores, los comicios del 2 de octubre servirán para elegir a unos 13.032 funcionarios en todo el país.

Resultados oficiales ONPE

Para conocer los resultados oficiales según la ONPE, la autoridad electoral habilitará una herramienta en su portal web donde se detallarán los resultados según avance el conteo de las actas de todas las mesas de votación.

VIDEO RECOMENDADO

El uso de las mascarillas en los locales de votación es opcional, por ese motivo, algunos ciudadanos llegaron a los centros de votación sin la protección acostumbrada por la pandemia de COVID-19. Conoce sus motivos.