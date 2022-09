Gonzalo Alegría, candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, aseguró que es el “outsider” en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, y dijo que sus propuestas no implican que sea un peligro para la capital.

“Soy el outsider, pero no es tan peligroso porque he trabajado de banquero internacional en Madrid y fue subdirector general del Banco Atlántico. Fui el marketing manager del cuarto banco de Inglaterra. Por lo tanto yo no muerdo ni ataco a nadie”, expresó.

Durante la exposición de ideas organizada por la Cámara de Comercio de Lima, indicó que su visión de Lima al 2026 es que sea una ciudad potencia y que tenga la oportunidad de ser la “Perla del Pacífico”.

Alegría también manifestó que la propuesta para reducir los distritos de 43 a 5 en Lima se necesita un cambio legislativo. También se mostró a favor de crear el Parque Industrial en Ancón (PIA) y la Ciudad del Talento, la cual calificó de “una idea excelente”.

Otra de sus propuestas es construir un nuevo acceso desde la Vía de Evitamiento para ingresar a San Juan de Lurigancho por puente Las Lomas y otro más en La Molina. “La finalidad es que la ciudad no se asfixie”, subrayó.

Finalmente, Gonzalo Alegría planteó la creación del vigilante jurado, quienes darán examen de admisión en las academias de las empresas de seguridad privada como primer paso.

“Los que hayan pasado el filtro tendrán un entrenamiento en artes marciales, uso de armas, ser personas decentes. Luego saldrán a reforzar el patrullaje policial con chalecos y esposas”, acotó.

