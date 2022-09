EI candidato de Somos Perú visitó los estudios de Perú21.TV en el distrito de La Victoria. Habló de la crisis política y de su visión para una mejor Lima.

Bienvenido otra vez a La Victoria. ¿Cómo encuentra ahora su distrito?

Es mi barrio. Es el distrito al que le tengo mucho agradecimiento porque me dio mucho en la vida. Me dio la salsa, mi equipo de fútbol y a mis amigos. Me dejó también conocer la realidad del Perú. La conocí a través de mi equipo que me dio la posibilidad de viajar, evidentemente en esa edad por bus, y pude ver las distintas realidades. Desde muy pequeño entiendo bien qué es lo que está pasando en el país gracias a mi amado distrito.

¿Cuál es la diferencia entre el Forsyth que postuló a la presidencia en 2021 y el Forsyth que postula ahora a Lima?

Uno crece todos los días. Ahora estoy en un MBA en la Universidad del Pacífico junto con Esade (España). He hecho cursos en Georgetown University en EE.UU. Pero no solamente eso, tengo la experiencia municipal y mi partido también. He sido regidor en La Victoria, alcalde interino y luego alcalde de uno de los distritos más complicados del país. Estamos como peces en el mar.

Le critican mucho su renuncia a la alcaldía de La Victoria para tentar la presidencia. ¿Qué garantía tienen los limeños que lo elijan de que no los abandonará?

He luchado de distintas formas, desde distintas áreas e instituciones por mi país. He representado a la selección nacional y pertenezco al Ejército del Perú. Soy una persona muy comprometida con mi patria. Al ver que me cerraban las puertas de Emape (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima), por ejemplo, para construir los muros de contención en los cerros El Pino y San Cosme, donde no llegan los proyectos de agua; sentimos la obligación de luchar para destrabar estos grandes proyectos. Viendo también con quién íbamos a competir en las presidenciales, y hoy vemos el triste resultado de esas elecciones. Un Ejecutivo lamentable, que cambia de ministros cada dos horas, van 70 ministros y 5 comandantes generales de la Policía. Ese era el sentido de postular a la presidencia. Mi garantía de que culminaré una gestión en la municipalidad de Lima. Estaré en el cargo hasta el último día, tenemos compromisos firmados. Si quieres preparar un compromiso, te lo firmo acá con total tranquilidad.

Suficiente con el registro de video.

Con su apoyo seré el alcalde de Lima hasta el último día de la gestión.

Ahora que menciona al gobierno, quiero preguntarle por un tema del que usted ha hablado poco. Tuvo dos visitas a la casa de Breña en la que despachaba Castillo: una en junio, que se entiende porque días atrás se había dado la segunda vuelta, pero tuvo otra el 21 de julio. Sarratea, como todos los peruanos hemos visto, fue un centro de operaciones para maquinar todo el sistema de corrupción en el gobierno...

Y que es muy lamentable. Felicito a la Fiscalía y que continúe con este excelente trabajo.

¿Quién lo invitó a Sarratea?

Me invitó el mismo señor Castillo, en ese momento no era presidente.

Ya había sido proclamado.

Y también me invitó Keiko con quien me reuní. Eso es lo importante, todos debemos sacar (adelante) al país. Pero luego de que el primer día puso a Guido Bellido como premier evidentemente es una persona que no se deja ayudar, y de ninguna manera se le puede dar consejos a ese tipo de personajes. Yo soy parte del Ejército y una persona como Bellido impidió, de cualquier forma, impulsar el carro para adelante. Pero, como dijo Ramiro Prialé: dialogar no es pactar, y lo que todos los políticos deben hacer primero es dialogar y eso no está pasando en el país.

Para terminar el tema, ¿ha podido identificar a alguno de los personajes –ahora conocidos por sus investigaciones por corrupción– que vio en Sarratea?

Para mí son personas totalmente desconocidas. No conozco, ni soy parte de esa ideología. Al contrario, creo que es un gobierno pésimo e improvisado. Imagínese, cómo se puede hacer una lucha contra la delincuencia con cinco comandantes generales. Es imposible realizar ese trabajo.

¿Cómo define el gobierno de Castillo en una palabra?

Desastroso.

Si llegase a la alcaldía, ¿cómo imagina su gestión teniendo alrededor una crisis política muy grande, en donde se pide adelanto de elecciones generales? ¿Está preparado para esa situación?

Por supuesto que sí. Lima no es una isla. Depende del Ejecutivo, nos guste o no. La ciudad maneja solo el 0.8% del presupuesto de inversión de todo el país. Dependemos presupuestalmente del Ejecutivo. La seguridad ciudadana, el orden interno, depende del ministro del Interior. La Policía es la que arresta y no es como dice un candidato que él va a arrestar a 200 personas al día. Lima tiene la función también de presentar iniciativas legislativas. Si no tienes una política de diálogo intersectorial, no se va a llegar a nada en esta ciudad.

Le planteo un caso de inseguridad muy recurrente. Si a una persona la asaltan en Lince y el serenazgo persigue a los delincuentes, este no puede continuar su persecución si estos se fueron, por ejemplo, hacia La Victoria. ¿Cómo logrará integrar de una vez por todas un solo servicio de serenazgo en la ciudad?

Si bien es cierto que hay avances en el serenazgo sin fronteras que te permite continuar hasta unas ciertas cuadras en el siguiente distrito, este problema no solamente se replica en torno a la seguridad. Estamos hablando incluso de las obras que están paralizadas porque un distrito te dice por acá no pasas. Lo mismo, por ejemplo, en las ciclovías. Tiene que haber un liderazgo de Lima. Donde debe haber una mentalidad de integrar y dialogar intersectorialmente. Nosotros tenemos que replicar a otros países que están apostando por la tecnología. Tiene que haber una central integrada de las más de 4,300 cámaras que existen en los diferentes distritos, más las 3,000 que vamos a instalar de forma inmediata. Nuestro programa de cámaras se llama: Cámaras sin fronteras, y las vamos a dotar de un software de reconocimiento facial y lectura de placas. Así vamos a detectar a los delincuentes antes de que sucedan los hechos. Trabajaremos en la prevención.

¿Lima no está dividida en muchos distritos? En tan solo 2,000 hectáreas pueden haber dos distritos y muchas autoridades.

Evidentemente eso es una función del Legislativo. Sabemos que hay una propuesta (para reducir el número de distritos).

Pero, ¿cuál es su opinión?

Mi opinión es que por lo pronto hay que ver lo inmediato, luego trabajaremos en largo plazo. Hoy tenemos que buscar soluciones inmediatas y por eso es que desde Lima se tiene que asumir la función de seguridad ciudadana; o sea, tiene que ser el ente rector de los demás municipios.

Pero ¿sí está de acuerdo entonces con reducir el número de distritos?

Es importante que haya un conocimiento muy profundo de la localidad. Para eso tienen que mantenerse municipios, pero tienen que cederle competencias a Lima porque, si no, un alcalde (distrital) va a decidir, como te comentaba: ‘por acá no pasas’. Por eso tenemos una ciudad caótica. Lima debe asumir competencias en transporte, seguridad y otras funciones.

“Escuchen bien las propuestas, analicen, si son viables o no, y de esta forma sabrán que su voto ha podido ser y puede hacer el cambio que nuestra ciudad necesita”. (Foto: Giancarlos Ávila / GEC)

En una reciente conferencia de prensa, la Asociación Civil Kuskachay reportó que usted cuenta con una veintena de expedientes –desde abuso de autoridad hasta violencia contra la mujer– en distintas Fiscalías. ¿Cuál es su respuesta hacia los electores sobre este rosario de denuncias?

Justamente esas denuncias denotan que se ha trabajado. Me he enfrentado a las mafias, a los delincuentes. Para hacer tortillas tienes que romper huevos. Nosotros generamos muchas incomodidades, tanto así que me amenazaron de muerte en un sinfín de ocasiones. Yo era un protegido del Ministerio del Interior porque de verdad atacamos a los delincuentes y los resultados se vieron. Cualquier ciudadano va a la Fiscalía y esta está obligada a tomar las denuncias. Mi tema personal, que lo conoce muy bien la población, fue resuelto y archivado por la justicia. Nunca existió. Al igual que esa, todo se archiva.

El diario El Comercio reveló hace unos meses que, mientras usted era alcalde de La Victoria, su gestión benefició con contratos a su amigo Renzo Navarro. Y ese caso también está en Fiscalía.

El señor Renzo Navarro es como cualquier ciudadano que puede o no trabajar en una municipalidad. Y como tú bien conoces hay procedimientos para llevar a cabo una función en la municipalidad que él cumplió; por eso es que vuelvo a decirlo, todo se archiva.

Pero ese caso no está archivado.

Pero ya se archivará en ciertas instancias. Varios de los casos se han archivado en la primera y se vuelven a abrir porque alguien se queja.

El caso es preocupante. ¿Usted se puede comprometer con los electores de que esto no se repetirá en la municipalidad de Lima?

Lo que le garantizo es que la investigación lleva dos años, no se concluye y no encuentran nada, porque ha sido totalmente transparente. Imagínese cuántas personas puedo conocer y que una trabaje en un municipio de 3,500 personas. Cada vez que requiera la justicia, estamos ahí.

¿Quién financia su campaña?

Mi campaña personal nadie la financia. Por eso en la declaración jurada se declaró cero. Ustedes pueden ver cómo llevo mis actividades. Nos basamos en la logística de los candidatos distritales.

¿No tiene aportantes? ¿Ni uno solo?

Hasta ahora ni uno. Hemos tenido una cena muy humilde para recabar unos fondos para nuestras redes sociales.

Estamos a dos semanas de cerrar la campaña. Ipsos le da 15% y al que le sigue 25%. Datum dice, por ejemplo, que usted es el candidato con más rechazo. ¿Por qué cree que tiene estos números?

Según datos de la misma encuesta, somos los que más hemos crecido. Casi cinco puntos en una semana de campaña. Nosotros nos hemos estado preparando para hacer este trabajo. No tenemos universidades detrás que nos financian la campaña, no tenemos los trenes detrás y no puedo hacer diez meses de campaña. Nos preparamos bien para hacerlo sobre el final. Estamos muy optimistas porque nuestras propuestas son muy realistas.

¿No cree que el rechazo, 22%, es porque asocian a este nuevo Somos Perú de Patricia Li como aliado del gobierno de Pedro Castillo?

De ninguna manera. Creo que el partido ha deslindado, y tenemos los documentos en que el partido dice que con las pruebas que se vienen viendo rechaza totalmente al gobierno. Somos Perú tiene una línea clara. Mi opinión es que este gobierno es pésimo, pero tampoco es que el Legislativo esté haciendo un buen trabajo. Me pongo en la posición de los ciudadanos.

¿Y también pediría adelanto de elecciones generales?

Lo que se dé debe ser acorde a la Constitución. Que se busque la salida que corresponda.





TENGA EN CUENTA:

“Estamos en una situación muy complicada porque, quizá, la ciudadanía no se informó correctamente en el último proceso presidencial. Por eso es que yo les agradezco inmensamente el apoyo que estamos teniendo”, dice Forsyth.

“Les pido que hagamos un pacto de corazón a corazón de no entregar nuestra ciudad a la prepotencia o a la demagogia, a la politiquería y al populismo que estamos viendo. Tenemos la gran oportunidad de recuperar nuestra ciudad, tenemos la herramienta que es el voto para tomar una decisión consciente y recuperar Lima”, finalizó.





SUS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD:

I. SEGURIDAD

Operativos conjuntos con la Fiscalía y Policía Nacional en locales de venta de celulares y autopartes robadas.

Cierre de locales de celulares robados en los primeros 50 días de gestión.

Mejoramiento de la calidad de alumbrado público, en coordinación con las empresas de alumbrado público. Implementación de Módulos de Justicia Central integrada de Seguridad Ciudadana C5.





II. TRÁNSITO Y TRANSITABILIDAD

Renegociación de contratos de concesión de peajes.

Empadronamiento de los 600 mil mototaxis.

Implementación de 100 km de ciclovías.

Construcción de grandes obras: la ampliación de la Vía Expresa Sur Tramo Barranco - San Juan de Miraflores; la Periurbana Norte en los distritos Carabayllo y Puente Piedra; la Ampliación de la Av. Metropolitana - Tramo Av. Universitaria; la Vía Expresa Canta Callao y Javier Prado; by-pass La Bolichera; la Alameda del Deporte del Río Rímac; Puente de Prolongación Javier Prado; Puente Andrés Avelino Cáceres; muros de contención y escaleras.





III. SOCIAL

Implementación de Cunas Jardín.

Creación de la Casa de Capacidades, hacer cumplir la ley en todos los distritos en coordinación.

Solicitud de competencias en materia de educación. Solicitud de competencias en materia de salud.

Impulsaremos (ampliación del) convenio de cooperación entre Perú y Corea del Sur para recuperar el rio Rímac.





IV. AMBIENTE

Forestación de laderas de cerro, a través de riegos alternativos.

Recuperación de nuestros ríos, Lurín, Chillón y Rímac, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Ministerio de Agricultura.

Mediante la alianza público–privada, implementaremos una nueva planta de residuos sólidos (disposición final), a fin de reducir el gasto en beneficio de las municipalidades distritales.





V. GESTIÓN