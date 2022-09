Elizabeth León, candidata la alcaldía de Lima, planteó que se implementen en la capital “farmacias de la esperanza” en la que los vecinos puedan comprar medicamentos a precio de costo, a fin de que más personas puedan acceder a la salud.

“Tendremos farmacias de la esperanza con medicamento a precio de costo, acá el precio debe estar al servicio del ciudadano, nuestra condición de salud es laminable, los medicamentos son de primera necesidad y deben estar a la alcance”, dijo.

En otro momento, mostró su preocupación por el estado de la empresa Sedapal, pues esta no cumple con dar cobertura universal en Lima. En esa línea, dijo que velará con que esa empresa pública trabaje de manera eficiente y sin corrupción.

“Hemos hecho un examen de todas las entidades, de todas las OPDs, en ese sentido Sedapal, que es un ente que presta servicios de saneamiento, hemos tomado un conocimiento de que hay zonas que no tienen agua, tenemos el crecimiento de Lima a prisa y no podemos solucionar los problemas. Sedapal no puede ser un objeto político como se viene manejando”, añadió.

Sus declaraciones se dieron durante su intervención en el debate municipal de este jueves organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en la que también participaron otros candidatos.

Las elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo el domingo 2 de octubre en todo el país. Las autoridades electas cumplirán con el periodo 2023-2026.

