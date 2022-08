Los candidatos a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se encontraron este domingo durante un recorrido en el Rímac, como parte de su campaña política.

Mediante sus redes sociales, Urresti Elera publicó un video en el que se le observa caminando por la calle, mientras esboza una sonrisa y se acerca a López Aliaga, quien se encuentra subido en la parte trasera de una camioneta con su equipo de campaña.

Al encontrarse, ambos se dan la manos y se dirigieron unas palabras, que no se logran oír por el estruendoso ruido de las decenas simpatizantes de ambos postulantes, quienes rodean el lugar.

En la misma publicación, el candidato de Podemos Perú detalló que tuvo problemas para acercase a su contrincante por su seguridad y por los constantes insultos que recibía.

“Durante mi recorrido por las calles del Rímac me encontré con el candidato López Aliaga. Como corresponde, me acerqué a saludarlo, aunque para ello tuve que esquivar a sus guardaespaldas y partidarios que me lanzaban insulto”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Finalmente logré mi objetivo: felicitarlo por el segundo lugar en todas las encuestas, inmediatamente después de este servidor. Igualmente, lo exhorté a una competencia electoral limpia y de propuestas concretas para Lima. Aceptó”, agregó.

Encuesta Ipsos

Según la última encuesta realizada por Ipsos Perú para América Televisión, Daniel Urresti lidera la intención de voto para la Alcaldía de Lima con un 26%, seguido de cerca por Rafael López Aliaga con un 22%. Atrás de ambos se ubica George Forsyth (Somos Perú), con el 9%.

El estudio también detalló que 12% de los encuestados tiene pensado votar blanco o viciado en la elección para alcalde de Lima en los comicios del próximo 2 de octubre. Mientras tanto, el 21% no precisa una respuesta.

