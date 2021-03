El candidato Yonhy Lescano (Acción Popular) manifestó en RPP que el plan de gobierno que presentó al JNE “no es el completo”. Según Lescano, el documento son solo “lineamientos generales” que registró para cumplir los requisitos de inscripción para las elecciones y que presentará “el plan completo más adelante”.

Si solo presentó lineamientos generales, ¿qué ha ofrecido en campaña? Muchas cosas que no están en su plan. Perú21 revisó los videos que Lescano protagoniza sentado en un sillón en los que muchas de sus promesas no están en su plan, como las plantas de descontaminación de ríos, un satélite de comunicaciones, el Código del Trabajo y la universidad digital, una propuesta que Daniel Urresti (Podemos) dijo que le pertenece. Por ello, lo acusó de plagio.

IMPROVISACIÓN

La analista política Camila Bozzo opinó que este es un actuar común en la mayoría de partidos que minimizan la importancia de los planes, tratándolos como documentos de mera formalidad.

La politóloga María Paula Távara subrayó la relevancia de estos documentos pues son instrumentos presentados al JNE como requisito para la inscripción de partidos. Además, indicó que el actuar de Lescano de reconocer que no presentó un plan sino lineamientos “muestra que no se han tomado en cuenta las reglas del JNE. Si ese no es su plan completo, ¿cómo los ciudadanos van a fiscalizar su gestión?”.

La fórmula que encabeza Yonhy Lescano consignando los datos para la inscripción ante el JEE. (Foto: Difusión)

“Esto nos muestra la crisis de los partidos, que no son instituciones sólidas, ni con visión. Y el resultado de dicha crisis es esta improvisación”, acotó Bozzo.

El analista político Arturo Maldonado señaló que, desde el lado del elector, se podría entender que existe “un cierto menosprecio” de cómo el candidato puntero trata a los planes y advirtió que podría perjudicar la campaña de Lescano y ser descartado por electores indecisos por “una candidatura improvisada”.

DATOS:

- La Universidad del Pacífico indicó que el plan de Acción Popular ocupa el último lugar en la lista de partidos con propuestas de la ONU sobre desarrollo sostenible.

- “Estamos cansados que nos vean la cara de tontos. ¿Cuándo presentará su plan? ¿Cuando termine su gestión?”, criticó George Forsyth (Victoria Nacional).





