Con poco más de seis mil votos, Fernando Mario Herrera Mamani, de 54 años, sería uno de los dos congresistas por Tacna de Perú Libre que formarían parte del nuevo Parlamento 2021-2026. Natural de Moquegua, es un conocido profesor de Lengua y Literatura en la región fronteriza y también forma parte del sindicato Fenatep, grupo que surgió tras las conversión del Conare después de los serios cuestionamientos que pesaban en su contra por la vinculación con el Movadef.

Pero hay algo sobre el virtual legislador de la agrupación de Pedro Castillo que hasta ahora no se conocía: su nombre figura en la lista de adherentes que presentó en marzo de 2011 el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso que buscaba convertirse en partido.

Tras una minuciosa revisión entre más de 160 mil firmas, Perú21 halló el nombre del flamante congresista, su firma y fecha de nacimiento en una página en la que figura como responsable de la recolección Fernando Olórtegui Crispín, sentenciado por terrorismo y número dos del Movadef.

HALLAZGO. Los datos del profesor de 54 años figuran en el padrón de ciudadanos que respaldaron con su firma la creación del Movadef. (Fuente: JNE)

En 2011, esta organización pretendió inscribirse para poder participar en elecciones. Venía juntando firmas desde 2009. Sin embargo, tras el proceso de validación, el JNE decidió denegarles la solicitud porque los ideales (‘Pensamiento Gonzalo’) atentaban contra el sistema democrático y propugnaban “actos violentos contrarios a la Constitución”.

Al rechazarse la inscripción del grupo de línea marxista-leninista-maoísta y el denominado pensamiento Gonzalo, la lista de los adherentes –entre los que figura Herrera– quedó “liberada” por la ONPE para que puedan respaldar a otro proyecto político, como dictaba la antigua norma.

HABLAN ESPECIALISTAS

Para José Tello, experto en temas electorales, esto demostraría que el futuro padre de la patria “en su momento, sí estuvo de acuerdo con la creación del Movadef y se adhirió con su firma a la causa”.

“Lo cual denota una expresión de voluntad a favor de lo que era este proyecto político. Eso es indubitable”, afirmó a Perú21. Eso sí, Tello remarcó que el ser adherente no implica que haya sido un militante o dirigente del Movadef (al menos, no formalmente).

Sin embargo, una afiliada al Movadef de la base Tacna y activa dirigente de la facción magisterial que ha promovido, desde sus redes sociales, a Herrera es Mery Coila Ramírez. Este diario publicó la semana pasada que su firma y huella digital aparecen en los planillones del Movadef.

Por su parte, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi sostuvo que desde hace una década es público que el Movadef es impulsado por Sendero Luminoso y recordó que en el mismo movimiento aparece el abogado del propio cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

“Haber firmado adherirse a este movimiento era que respaldaba la creación de este partido. No es poca cosa. Ser adherente de un partido es que estoy de acuerdo con su ideología. No seré afiliado, no seré militante, pero estoy de acuerdo con el mismo”, dijo.

A juicio de Rospigliosi, sería “inaceptable” que el virtual legislador llegue a formar parte de la Comisión de Inteligencia o la de Defensa y Orden Interno del nuevo Congreso, en donde se maneja información clave sobre la lucha contra el terrorismo. “Podría haber un conflicto de intereses”, acotó.

Los especialistas consideraron importante que Herrera aclare “por qué en un momento de su trayectoria política se adhirió y apoyó una propuesta que claramente hacía apología del terrorismo”.

“SI PUBLICAS, TE DENUNCIO”

Este diario buscó los descargos de Herrera para este reportaje. El sábado por la noche, horas después del debate en Cajamarca, aseguró no tener “nada que comentar porque no tengo nada que ver con ellos (el Movadef)”. “No sé cómo habrá aparecido (mi firma), pero yo no tengo ninguna relación con el Movadef”, dijo.

El lunes, ante la reiteración y al enviarle la documentación, intentó dar una versión distinta y mencionó varias veces que él no figura como afiliado ante el JNE “a ningún partido”, pese a que el cuestionamiento era otro.

“Quiero reafirmarle que yo rechazo totalmente cualquier vinculación con el Movadef, con el terrorismo, porque yo, como buen soldado del Ejército, he combatido al terrorismo en el 85, 86”, insistió.

Lo que sí reconoció en esta última comunicación es que “parece” que sí es su firma y dijo creer que todo habría sido “manipulado” cuando se juntaban firmas para una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cambio de la ley del profesorado. No obstante, en el encabezado del documento que firmó dice claramente “Por Amnistía y Derechos Fundamentales”.

“Está su palabra contra la mía. Bueno, si usted insiste en publicar, yo voy a tomar las medidas pertinentes”, amenazó.

Horas después de este diálogo, mandó un último mensaje vía WhatsApp: “Es totalmente falsa la información”. “¿El documento?”, se le preguntó. A lo que respondió: “Todo”. Cuando se le indicó que la información fue obtenida vía la Ley de Transparencia, ya no respondió.

TENGA EN CUENTA:

-Herrera Mamani nació en 1966 en Ilo (Moquegua). Estudió Lengua y Literatura en el Instituto Mercedes Cabello de Carbonera.

-Tiene una demanda por alimentos por la que llegó a un acuerdo extrajudicial en 2012 para darles el 40% de su sueldo a sus hijas.

-El Fenatep surgió a partir del Conare, que tuvo que cambiar de nombre por las serias vinculaciones que la Dircote encontró con el Movadef y que fueron expuestas en 2017 por el exministro Carlos Basombrío.

