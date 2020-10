El excongresista Virgilio Acuña anunció hoy su precandidatura a la presidencia a la República con el partido político Vamos Perú luego de que el movimiento Frente Patriótico que lidera se aliara con dicha agrupación.

El exlegislador aseguró que el sentenciado Antauro Humala Tasso está enterado de su postulación y se mostró convencido que cuando salga en libertad militará en dicho movimiento.

“Antauro está enterado de este evento, es parte del Frente Patriótico y estoy convencido de que, en cuanto salga libre estará dentro del partido (...) En la práctica, es una reingeniería de lo que es Vamos Perú y Frente Patriótico”, sostuvo Virgilio Acuña en conferencia de prensa.

En esa línea, Virgilio Acuña explicó que se alejó de Unión por el Perú “al ver una serie de actos inmorales” de su líder José Vega quien, según se reveló hace algunos días, sostuvo diversas conversaciones con el destituido exmagistrado César Hinostroza para pedirle favores.

“Al ver una serie de actos inmorales del líder de Unión por el Perú, lo que corresponde es actuar de modo independiente como Frente Patriótico Democrático”, señaló Acuña quien en enero pasado postuló al Parlamento con UPP, pero no obtuvo una curul.

Este martes, José Vega indicó que las conversaciones que sostuvo con el destituido exmagistrado César Hinostroza “son un refrito” que buscan “frenar” la moción de vacancia no sea discutida. Dijo “no tener rabo de paja” y no saber que “conversaba con un ladrón”.

“Eso [las conversaciones con Hinostroza] es un refrito pretendiendo frenar... yo no tengo rabo de paja. Si lo tuviera, no estaría sentado acá frente a ustedes. Me indigna lo que ocurre. Pretenden enlodar o manchar a terceros para no investigar, para no vacar. No lo vamos a consentir. Vamos a ir con energía y fuerza porque tenemos autoridad moral”, manifestó.

