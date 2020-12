La más reciente encuesta de Datum Internacional, publicada por Perú21, revela que si las elecciones generales se realizaran mañana, un 32% de encuestados no votaría por algún candidato o lo haría en blanco o viciado. Otro 24% sostiene que no sabe por quién votar, todo lo cual suma un 56 por ciento.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, precisó que en este sondeo, el primero que se realiza en forma presencial y posterior a la crisis política, “se hubiera esperado que crezca el voto por algún candidato a la Presidencia”. Las cifras, empero, indican lo contrario.

“Los resultados demuestran que hay una crisis de liderazgo y no hay nadie que haya podido ser un referente político y despuntar en el proceso electoral. Estamos más cerca de las elecciones y hay más indecisión; se advierte un distanciamiento de la clase política versus el electorado y eso se traduce en el mayor porcentaje de indecisos”, acotó.

Respecto a la intención de voto, la encuesta de Datum sigue ubicando a George Forsyth a la cabeza de los candidatos con un 10%, es decir diez puntos porcentuales menos de lo que registró en octubre último. Lo siguen Hernando de Soto con 5% , Verónika Mendoza (4%), Julio Guzmán (4%) y Keiko Fujimori (4%).

Al respecto, Torrado sostiene que no hay un segundo lugar. “Las posiciones obedecen a una diferencia porcentual pero no olvidemos que hay un margen de error en la encuesta. Desde Hernando de Soto para abajo todos están peleando el mismo espacio político, el único que está un poquito más allá es George Forsyth que ha sufrido una caída muy significativa respecto de la medición anterior y que podría acentuarse. (…) A pesar de visitar ciudades y realizar actividades no ha logrado ganar espacio, por el contrario, lo ha perdido”, manifestó.

Elecciones en pandemia

Otro aspecto abordado en la encuesta está referido a la disposición del electorado a acudir a las urnas aun si continúa la pandemia del COVID-19, el 11 de abril de 2021.

El 74% afirma que sí irá a votar y eso representa un incremento significativo respecto a lo que respondieron los encuestados en octubre pasado cuando era un 66% el que se manifestaba a favor de esa opción.

Para la CEO de Datum, este resultado evidencia, por un lado, que el temor al contagio ha disminuido y la gente se siente más segura y tranquila.

Por otra parte, recalca, “hay un mayor compromiso después de la crisis política que hemos vivido”. “Votar obliga a comprometerte, a tomar posición, de alguna manera hay esa reflexión”, subrayó.

