José Vega de Unión por el Perú (UPP), Pedro Castillo de Perú Libre (PL) y Rafael López Aliaga de Renovación Nacional (RN) son tres de los candidatos que aspiran conducir los destinos de nuestro país desde sus frentes de extrema izquierda y ultra derecha. Pero sus elevadas aspiraciones no van de la mano con sus compromisos con el desarrollo de una campaña limpia, transparente y, sobre todo, que visibilice “una agenda pública de prevención, integridad y lucha contra la corrupción”.

Ayer, ninguno de estos tres postulantes suscribió el Pacto Ético Electoral que promueve el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tampoco dieron explicaciones sobre el por qué de esta postura.

¿QUIÉNES SON?

José Vega, se recuerda, lidera en el Congreso la bancada antaurista que promovió la vacancia de Martín Vizcarra y que cobija al excontralor Edgar Alarcón, quien tienen tres denuncias constitucionales en su contra además de una serie de investigaciones en curso en el Ministerio Público.

López Aliaga, representante de la ultra derecha, en tanto, ha convocado a una marcha para mañana sábado 30 en contra de la cuarentena, en abierta confrontación y desacato de las disposiciones sanitarias y de distanciamiento social dispuestas por el gobierno para combatir la pandemia del COVID-19.

Pedro Castillo, por su parte, es dirigente del radical Conare-Sutep, una facción del magisterio prosenderista, que busca su inscripción como nuevo sindicato de los maestros del Perú. Cuenta con el respaldo del Movadef para hacerlo.

PACTO VOLUNTARIO

En declaraciones a Perú21, el jefe de la Misión Perú de Idea Internacional, Percy Medina, informó que no es la primera vez que esto ocurre toda vez que se trata de un pacto voluntario.

No obstante, precisó que el acuerdo permite a los ciudadanos conocer cuáles son los compromisos a los que estos candidatos quieren vincularse. “Nadie obliga a nadie, que cada quien juzgue. Puede ser que para el electorado de esos candidatos esos valores no les resulten relevantes y quieren defender otros; si es así, ellos están siendo consecuentes con sus electores”, manifestó.

Sobre el tema se pronunció también el experto en Derecho Electoral José Tello, quien lamentó que los líderes de estas organizaciones políticas no hayan suscrito el acuerdo.

“No es vinculante pero es un acuerdo de buenas formas que en un contexto como el actual ha adicionado el respeto a las normas sanitarias y ese es un punto importante. (...) Las tres agrupaciones han hecho mal. Esto no es bueno, no es una buena señal y hay que ser bastante claros en eso. Lo que busca el pacto es generar compromisos, no aceptar que uno pueda ser sancionado. Acá no hay mayor sanción que la moral por romper, eventualmente, un pacto de caballeros”, subrayó.

Añadió que el electorado toma nota de este tipo de comportamientos que pueden jugar finalmente en contra de los aspirantes.

COMPROMISOS

A diferencia de UPP, Renovación Nacional y Perú Libre, diecisiete partidos sí firmaron el pacto al que se adhirieron también instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Rasdio y Televisión.

Fue en una ceremonia virtual que contó con la participación del presidente Francisco Sagasti, quien enfatizó que quien gane las elecciones “deberá continuar con la campaña de vacunación dejando de lado cualquier aprovechamiento electoral y político”.

El presidente del JNE, Jorge Salas, a su turno, destacó que los partidos hayan asumido compromisos para un buen uso de las redes sociales.

