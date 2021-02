Ud. ha sido fiscal de la Nación, ¿plantea una agenda anticorrupción?

Como fiscal de la Nación, indudablemente, siempre he estado preocupada por el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia. Por eso estoy proponiendo crear una escuela judicial donde se capacite y se forme, por dos o tres años, a quienes aspiran a ser magistrados en el país para evitar que accedan al cargo personas con formación profesional que no está en el nivel requerido.

¿La inhabilitación permanente de magistrados corruptos está contemplada en su propuesta?

En el caso de delitos de corrupción de funcionarios, la ley establece como una pena conjunta la inhabilitación hasta por 3 años. (…) Vencido ese periodo, una resolución judicial, de esas que no faltan, podría disponer que es posible su retorno. Creo que en estos casos debe aplicarse la inhabilitación permanente y también sanciones para los administrativos que incurran en actos de esa naturaleza. Otro tema es el de las pensiones de los adultos mayores…

Este Congreso aprobó diversas fórmulas de devolución de aportes, ¿qué sugiere Ud.?

Yo voy por otro lado. Pienso que ganado el derecho de los pensionistas, este debe ser reconocido dentro de los plazos y tiempos que establece la ley. En el Poder Judicial, el 99% de reclamos se consideran fundados pero la ONP se niega a cumplir esos fallos; en esos casos debe sancionarse al funcionario y también inhabilitársele para el cargo.

¿La Comisión de Ética del Congreso debe estar en manos de los parlamentarios?

El cumplimiento de deberes del cargo impone responsabilidades, no es un tema de instituciones sino de personas, nosotros proponemos rescatar la imagen del Parlamento a través de nuestro correcto accionar.

APP llevó a Benicio Ríos y Edwin Donayre al Congreso. ¿Cuál es su opinión?

Aquí no se trata de encubrir personas, el Congreso no es un recinto para acoger a todo aquél que tiene problema de naturaleza judicial, está para fiscalizar, para legislar. Creo que comportamientos anteriores van a ser corregidos en este nuevo Congreso; por lo menos nosotros garantizamos que no volverán a repetirse estas situaciones.

