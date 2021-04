Al 71% de actas contabilizadas por la ONPE para el Congreso, Susel Paredes (Partido Morado) es la candidata más votada a nivel nacional con 58,885 votos. La abogada, actriz y exfuncionaria edil sería una de las nuevas representantes de las mujeres en el Congreso.

“Trabajaremos lo más urgente, que es atender la pandemia. Tenemos el proyecto de hacer un sistema único de salud, dado que el actual está fragmentado. Para lograrlo, se requieren cambiar leyes. También abordaremos el funcionamiento de la Digemid, cuyos procedimientos y burocracia no han permitido importar insumos y equipos médicos necesarios para las personas”, adelantó la virtual congresista Paredes a Perú21.

Además, dijo que impulsará derechos igualitarios, como lo ha venido haciendo el congresista Alberto de Belaunde. “También propondremos el matrimonio igualitario”, aseveró Paredes, quien es también columnista de este diario.

La posibilidad de que no cuente con respaldo de partidos conservadores no desaira a Susel. “Los grupos perseguidos estamos acostumbrados a avanzar en medio de hostilidades. No son temas fáciles de debatir. Veremos cómo se conforma el Congreso y si contamos con aliados. No olvidemos que hay un movimiento social detrás de la agenda de derechos”, subrayó.

IDEAS DIFERENTES

Otras mujeres también han recibido un alto respaldo popular. La pastora María Jáuregui recibió 51,629 votos. La candidata de Renovación Popular es recordada por denigrar el rol de la mujer en una sociedad moderna al declarar: “El señor nos creó (a las mujeres) para ser ayudas idóneas de nuestro esposo”. Del mismo partido también está Norma Yarrow (38,888), exregidora de Luis Castañeda y ahora regidora por Patria Segura. Cuando Rafael López Aliaga tentaba a la Presidencia, se le voceó como su “primera dama”.

Con 41,416 votos está Digna Calle (Podemos), esposa del actual congresista Arón Espinoza. Ambos fueron sometidos a un procedimiento disciplinario ante el JNE por entregar víveres en un asentamiento humano en Chorrillos, el pasado 9 de febrero.

Quienes también tuvieron alta votación de la ciudadanía en las elecciones del 11 de abril son Adriana Tudela (35,769) de Avanza País, Sigrid Bazán (34,329) de Juntos por el Perú y Rosángela Barbarán (17,073) de Fuerza Popular.

María Paula Távara: Podrán alcanzar consensos

El nuevo Congreso contaría con alrededor de 40% de mujeres, es muy importante si tenemos en cuenta que la composición anterior fue de 26%. Es la cifra más alta que se ha registrado. En algún momento solo alcanzó cerca del 30%. Esto también es relevante por ser resultado de las normas sobre paridad y alternancia impulsadas por las reformas electorales que buscaban mayor presencia femenina.

Subrayo, además, que existe una representación simbólica de nuestra sociedad porque somos la mitad de ciudadanas en el Perú y el Parlamento es nuestra representación. En ese sentido, habiendo más mujeres en el Congreso, ya se parecería más a nuestra sociedad.

La presencia de mujeres permite tener una mirada distinta a la política. No diría que por tener posiciones políticas diferentes, no se pondrían de acuerdo. Ocurrió así en 1997 con la Ley de cuotas que fue un esfuerzo de Anel Townsend, Lourdes Flores y Martha Chávez.

DATOS:

- Otras figuras de la política registran también altos votos: la exministra de Educación Flor Pablo, con 41,373; la exteniente alcalde de Lima Patricia Juárez, con 30,135.

- También Martha Moyano (17,528) y la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz (16,630).

