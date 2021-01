Uno de los motivos que dio Daniel Salaverry para renunciar a Fuerza Popular, siendo congresista, fue su oposición a que el Parlamento sirviera de “agencia de empleos” para el partido liderado por Keiko Fujimori. Así, impidió que sus militantes contrataran con el Congreso. Pero Somos Perú (SP), partido con el que hoy postula a la Presidencia, no ha sido ajeno a esas prácticas que con tanta indignación denunció Salaverry en su momento.

Perú21 corroboró –con registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)– que los dirigentes de la organización política que lidera Patricia Li, condenada por corrupción en 2011, han contratado con el Gobierno Regional de Áncash y otras municipalidades en donde las autoridades postularon con SP.

Las contrataciones fueron directas, sin concurso público, porque no pasaban las 8 UIT, requisito que estipula la Ley de Contrataciones con el Estado (Ley 30225).

En Áncash, por ejemplo, el gobernador Juan Carlos Morillo se encuentra detenido mientras es investigado por favorecimientos a empresas que ganaron licitaciones durante la pandemia. Bajo la gestión de Morillo, fueron contratados el secretario nacional de Somos Perú, Mario Fernández, y el actual candidato por Lima al Congreso José Enrique Jerí.

Fernández brindó servicios en febrero y marzo del 2020 , según el OSCE, como coordinador para Procompite, un programa para financiar actividades productivas. Por esa función recibió S/14 mil.

En diálogo con este diario, el dirigente somista reconoció que fue convocado “para una labor específica”; indicó que trabajó en ese cargo por nueve meses.

“Aceptaría el cuestionamiento si yo no fuera una persona preparada para el cargo, me contrataron por mi capacidad profesional, he tenido jefaturas en distintas municipalidades; soy dirigente pero eso no me impide trabajar”, señaló Fernández.

Jerí, en tanto, cobró similar monto por dos conceptos: abogado externo para la Procuraduría del gobierno regional, en abril del 2020; y por trabajar como locador en mayo del 2019, aunque no se especifica la función que cumplió.

En comunicación en este diario, Jerí indicó que fue contratado “por la oficina de abastecimiento” y no por el gobernador Morillo. Consultado sobre si advirtió algún acto de corrupción en la región Áncash, sostuvo que solo el procurador tenía competencia para tomar acciones ante irregularidades.

Otro de los que se benefició fue Uvaldo Pizarro Paico, quien hasta el año pasado era el personero legal del partido y es hombre de confianza de Li.

Solo en 2019, contrató doce veces con la Municipalidad de Morropón por asesorías legales. La suma de su salario ascendió a S/60 mil. El alcalde del municipio es el somista Nelson Mío.

Un año antes, brindó 8 servicios de asesoría legal a la Municipalidad Provincial de Paita por S/32 mil. En ese periodo, el alcalde era el actual congresista de Somos Perú, Luis Dioses. En 2017, suscribió otros doce contratos con el mismo municipio por S/80 mil. Y en 2016, también trabajó para la gestión de Dioses, por lo que recibió S/40 mil.

El Estado también fue una auténtica “agencia de empleos” para SP, ¿Salaverry también se alejará de ese partido?

“Áncash fue caja chica”

Luego de que este diario revelara la sentencia que registra Patricia Li, antiguos dirigentes y militantes de Somos Perú pidieron su renuncia a la presidencia vía un pronunciamiento. Una de ellas fue la fundadora y militante Nora Bonifaz. “Pobre gobierno de Áncash, Patricia Li y compañía lo han usado como ‘caja chica’ y dirigen al partido como si fuera una empresa “, dijo a Perú21.TV. Bonifaz adelantó que no votará por Salaverry ni por Martín Vizcarra, el candidato número 1 al Congreso.

Tenga en cuenta

-Manuel Masías, ex Somos Perú, también contrató dos veces con el Gobierno de Áncash en 2019 por la suma de S/40 mil. Masías se afilió este año a APP de César Acuña.

-Este diario buscó los descargos de Uvaldo Pizarro, pero no contestó nuestras llamadas. El mandato de Patricia Li en Somos Perú vence este año, aún se desconoce si tentará la reelección.