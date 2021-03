Aunque hubo gran interés tras lo ocurrido en el primer debate presidencial del lunes último, que se caracterizó por los enfrentamientos entre candidatos, la segunda jornada de ayer no colmó las expectativas, pues ningún aspirante a Palacio de Gobierno dejó algún mensaje relevante. Ni siquiera las pullas mostraron algún nivel contundente de astucia: solo egocentría y vanidad.

Este segundo encuentro tuvo como participantes a Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Hernando de Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), Andrés Alcántara (Democracia Directa) y Pedro Castillo (Perú Libre). El antaurista José Vega (UPP) se rehusó a participar.

En lo que se refiere a propuestas, los candidatos Alcántara y Castillo tuvieron planteamientos similares. Ambos ofrecen una nueva Constitución y también aumentar el presupuesto al sector Educación (6% Alcántara y 10% Castillo).

En tanto, Urresti, quien un día antes anunció que daría una propuesta sobre seguridad nacional “que dividiría al país”, decepcionó al señalar que se trataba de un toque de queda. “Por el tiempo que se requiera”, dijo el candidato, quien fanfarroneó sobre su plan de gobierno indicando que “es el mejor en 30 años”.

Los duelos fueron protagonizados por Humala y De Soto, quienes se lanzaron potentes dardos. El intercambio lo inició el nacionalista, quien dijo que su contrincante “estaba confundido” porque en un spot televisivo aseguró que invertirá 37 mil millones de soles para crear 150 mil puestos de trabajo.

“Si a ese costo quiere llegar, estaríamos hablando de 4 o 5 veces el PBI o 20 años de presupuesto”, comentó Humala.

De Soto replicó que se refería a una primera etapa y sostuvo que, de lograrlo, generará resultados “que usted no pudo desencadenar cuando dijo que Conga no va y luego no fue. Que Conga, Tía María y todos los proyectos mineros vayan”.

Ambos no se soltaron por varias intervenciones. Lleno de vanidad, De Soto se jactó de intervenir en la Constitución del 93, la lucha antiterrorista, reuniones con sectores de transportistas informales y la ONU. “Lo único que me falta ganar es su corazón porque Antauro ha declarado a favor de nosotros y su papá también”, se burló.

“A sus 80 años, De Soto tiene el complejo de Adán, cree que ha resuelto todo. Pero su plan de trabajo es de dos hojitas y no tiene conexión ideológica con su partido”, dijo Humala.

En redes sociales, De Soto fue calificado de “xenófobo” por su propuesta de expulsar a extranjeros. “No dejaremos entrar a delincuentes ni los pobres de otros países. Nos ocuparemos de los nuestros”, acotó.

PATEÓ EL TABLERO

En un acto antidemocrático y de nulo respeto a electores y a acuerdos alcanzados entre los partidos, Vega abandonó el debate presidencial de ayer. Su comportamiento incumple el Pacto Ético Electoral, en que se acordó participar en estas sesiones.

“En UPP, los patriotas Antauro Humana, José Vega y Ricardo Belmont nos retiramos de este debate, que no nos garantiza la democracia”, dijo Vega evocando a un condenado por el ‘Andahuaylazo’ y representante de una bancada promotora de la crisis política de 2020 y que este año amenazaba con sacar del camino al presidente Francisco Sagasti.

DATOS

El Centro Wiñaq emitió un informe sobre el debate del lunes pasado. George Forsyth (Victoria Nacional) fue el candidato que más críticas recibió de los demás contrincantes, a excepción de César Acuña (APP), quien no lanzó críticas a nadie.

Marco Arana (Frente Amplio) fue quien más atacó, principalmente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Andrés Calderón: “El debate fue decepcionante”

Ha sido decepcionante lo que hemos visto en la contienda de ayer. Se ha mostrado un nivel bastante inferior al del lunes, tanto en el contenido como en la forma. Pareciera que los candidatos no hubieran adaptado su presentación al formato establecido por el JNE. Es decir, la mayoría de ellos tenía un libreto pero, durante el evento, ninguno de los postulantes respetaba siquiera sus tiempos, no trasladaron un mensaje. Siento que ha sido muy duro para los televidentes poder quedarse con algo marcadamente relevante.

No creo que esto genere un efecto negativo para el debate de hoy. Algo que jugaba en contra del interés del evento de ayer es que no incluía a ninguno de los seis candidatos punteros en las encuestas, salvo Hernando de Soto.

