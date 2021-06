Ayer, hacia el final de la tarde, Fernando Olivera, conocido como ‘Popy’, convocó a una conferencia de prensa para hacer públicos tres audios y un video. Según el presidente, secretario general y militante del Frente Esperanza, esas pruebas revelarían el operativo en el que Fuerza Popular –con la intermediación y la consultoría de Vladimiro Montesinos– se embarcó para voltear el resultado de las elecciones a favor de Keiko Fujimori.

Para lograrlo los fujimoristas debían pagar un millón de dólares a cada uno de los tres magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a los que, supuestamente, ya había contactado y persuadido un intermediario llamado Guillermo Sendón.

Para que los periodistas entendiéramos los pormenores de tamaña trama, Olivera explicó que obtuvo los audios y el video gracias a un informante al que, inmediatamente y sin que mediara ninguna insistencia, identificó como el comandante EP en retiro, Pedro Rejas.

En los audios y el video presentados por Olivera se nota cómo Rejas llama y graba a Montesinos, quien le contesta desde un teléfono fijo en la Base Naval del Callao y profiere indicaciones y comentarios sin la menor sospecha de que podría ser interceptado.

Luego, el mismo Rejas llama y en el término de una hora se reúne con Sendón, a quien graba con su celular mientras este le dice, en la puerta de una bodega en La Molina, cómo coimearán a tres magistrados del JNE.

El primer audio entre Vladimiro Montesinos y Pedro Rejas no deja de ser una delicia: Montesinos interpreta el papel de un cándido e ingenuo consejero que de rato en rato se lamenta porque los fujimoristas no lo escucharon antes. Aunque en determinado momento, “El Doctor”, tantos años recluido y con poca práctica, hace evidente su rencor contra Miguel Torres –a cuyo padre odió y perjudicó todo lo que pudo en sus tiempos de bonanza– es quien mejor interpreta el libreto; su interlocutor, en cambio, no aprendió nada en sus clases de teatro (ver detalles en las transcripciones del recuadro).

El segundo audio, en el que hablan Rejas y Sendón, sirve para que ambos se citen a la brevedad en el óvalo de La Fontana.

De esa conversación fluye el resultado del video que también presenta Popy y en el que se confirma lo mal actor que resultó ser el comandante Rejas: Se baja de su auto y camina apresurado con la cámara del celular encendida mientras balbucea el nombre del contacto, Guillermo, Guillermo, repite más de una vez.

De pronto, los dos se reúnen y en la puerta de una bodega, mientras entra y sale gente; hablan en voz alta, para el registro de la cámara, sobre impugnaciones y apelaciones de actas y de cómo pagarán tres millones de dólares a tres magistrados.

Poco antes de terminar la conversación, Rejas capta para la posteridad, con la evidente anuencia de su interlocutor, el rostro de Sendón, quien, por cierto, parado en la vía pública, se ha quitado las dos mascarillas.

Pero más allá de la opereta, el Ministerio Público está en la obligación de determinar:

Quiénes contactaron al presidiario Vladimiro Montesinos para sembrar dudas sobre la integridad de los magistrados del JNE responsabilizando a Keiko Fujimori.

Quién le prestó al “Doctor” un teléfono fijo de la Base Naval del Callao en dos oportunidades (Es una prisión de alta seguridad donde no hay teléfonos públicos).

A cambio de qué un socio del estudio de abogados de Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo y mejor amigo de Vladimir Cerrón, se presta para la farsa.

‘Ha sido novela armada’

Vocero de FP, Miguel Torres, se refirió a la denuncia de Olivera

Para el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, los audios revelados por Fernando Olivera representan “una novela grabada”, impulsada por opositores del fujimorismo.

“Escucho con indignación lo que ha sostenido el señor Olivera, para mi esto es una novela armada entre quienes son enemigos públicos de Keiko Fujimori, estamos hablando de Vladimiro Montesinos, una persona no querida por Keiko Fujimori, que ella ha enfrentado desde el gobierno de su padre, y del señor Olivera, que ya sabemos que tiene una obsesión total y absoluta con el fujimorismo”, indicó en Canal N.

Para el excongresista, las grabaciones carecen de sentido, sin embargo, dijo que si existe algún hecho que deba ser investigado, las autoridades están en plena competencia de hacerlo.

“Que se haga cualquier tipo de investigación porque nada de lo que se dice se conduce con los hechos que se vienen produciendo, es ridículo, todo el mundo ha visto como ha estado resolviendo el JNE. Lo único que presenta es un audio con Kenji donde este le pide al señor Rejas que envíe gente a la marcha”, sostuvo.

Recordó que Montesinos tuvo una fijación con su padre (Carlos Torres y Torres Lara), con quien también tenía diferencias. “No tenemos participación en esta forma de operar. Él tuvo una fijación con mi padre porque jamás estuvo de acuerdo con él. Corresponde que se investigue pero está mal armada esta novela”, aseguró Torres.

AUDIOS

AUDIO 1

Montesinos: ¿Te acuerdas de Guillermo?Pedro Rejas: ¿Guillermo?Montesinos: Sendón... El pata tiene conexiones con el JNEPedro Rejas: Ya…Montesinos: Ahí hay cuatro. Son colegiados de cuatro...Él tiene llegada a tres directoPedro Rojas: Faltaría uno. Montesinos: Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado... No estaríamos en este problema de m...

AUDIO 2

Rejas: Me llamó el amigo en común para reunirnos...

Cendón: Sí me contó

Rejas: ¿Te parece mañana?

Cendón: Para no vernos tan lejos, mejor por el óvalo La Fontana

Rejas: Ovalo La fontana, ya...

