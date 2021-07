A más tardar mañana domingo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe proclamar los resultados de la segunda vuelta electoral entre los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Bajo esa consideración, el acta general e inapelable que proclamará al próximo presidente de la República sería publicada este martes 20, poniendo así fin a más de seis semanas de incertidumbre ciudadana. Así lo informó la asesora de la presidencia del máximo ente electoral Alexandra Marallano en declaraciones a la agencia oficial de noticias del Estado.

Fuentes electorales detallaron a Perú21 que el acta general de proclamación de resultados de los comicios puede ser apelada dentro de un plazo de tres días antes de quedar consentida. “Esperamos que esto no suceda para poder proceder con la proclamación oficial antes del 24 de julio”, comentaron.

Añadieron que, de no presentarse ninguna apelación, el acta será publicada y, consecuentemente, ningún otro procedimiento puede afectar el proceso.

“El acta quedará automáticamente cerrada a través de una resolución de cierre que señala a los ganadores y la composición del nuevo gobierno”, prosiguió la fuente.

TRAMO FINAL

En tanto, desde el lado de Fuerza Popular se informó que los abogados Julio César Castiglioni, Gino Romero y Pedro Panta dejaron de integrar el equipo legal del partido fujimorista.

En diálogo con este diario, Lourdes Flores Nano, asesora legal de la organización política, aseguró que la decisión de sus colegas obedece a que el proceso ya está por culminar.

“Es incorrecto decir que han abandonado el equipo porque ya la labor está prácticamente terminada y cada uno es libre de tomar las acciones que mejor le parezcan de forma independiente. Nuestro apoyo es en toda la etapa electoral, que ya está terminando”, acotó.

La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) informó igualmente que el partido liderado por Keiko Fujimori no presentaría ninguna acción legal tras la decisión final del JNE.

“Hasta donde conozco, Fuerza Popular no interpondría ningún tipo de acción judicial. Lo que hay son algunas decenas de demandas presentadas por ciudadanos. Yo misma he presentado un recurso de amparo en mi condición de ciudadana, pero hasta ahora FP no va a plantear ninguna acción de carácter judicial posterior”, aseveró, tras advertir que “lamentablemente” el pronunciamiento final que brinde el JNE “vulnerará el derecho de millones de peruanos”.

A partir del 20 de julio, solo quedaría una semana para que se inicie el proceso de transferencia de cargo. Para esta tarea, Perú Libre ha designado a la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, como la coordinadora.

SABÍA QUE

El último miércoles, los 60 JEE terminaron de proclamar los resultados en forma descentralizada como paso previo a la proclamación general del JNE.

El último lunes, el JNE terminó de revisar las 270 impugnaciones de actas que presentó Fuerza Popular. Todas fueron rechazadas.

A las 8:00 de la noche de ayer, venció el plazo de tres días hábiles para presentar recursos de nulidad contra las actas de los JEE.

VIDEO RECOMENDADO

Vargas Valdivia: "Cerrón tendría que desfilar por la Fiscalía"