El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, no descartó invitar a Salvador del Solar como candidato para las elecciones generales del 2021, aunque admitió que no ha tenido ningún tipo de contacto con el ex primer ministro.

“El partido es abierto, pero te soy sincero, Salvador del Solar es una gran persona a la que le tengo el mayor de los respetos. No sé, no nos hemos contactado con él, él tampoco con nosotros”, señaló.

"Creo que para el 2021 hay que reconocer con hidalguía que va a ser uno de los principales protagonistas en ese proceso electoral si es que él decide postular", añadió el también gobernador regional de Cajamarca.

No obstante, Guevara indicó que las puertas de Acción Popular están abiertas si Del Solar decide presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del 2021.

"Las puertas abiertas están, pero no hemos conversado últimamente al respecto. Ni yo lo he llamado ni él me ha llamado, así que estamos teniendo nuestros propios candidatos, pero las puertas como siempre están abiertas", finalizó.

Días atrás Edmundo del Águila, miembro de la Comisión Permanente, indicó que, si Salvador del Solar decide participar en la política, las puertas de Acción Popular estarán “siempre abiertas” a cualquier ciudadano.

“El partido siempre tiene las puertas abiertas para cualquier ciudadano, cualquier peruano que quiera hacer labor política. No solamente el mensaje es para él, sino para todos los ciudadanos, para los pobres, para el trabajador, para el obrero, el estudiante”, dijo al diario ‘El Comercio’.