El empresario Roque Benavides, quien presidirá el plan de gobierno de Nidia Vílchez, precandidata presidencial del Partido Aprista, aseguró que no financiará ninguna campaña política en las Elecciones Generales del 2021.

En diálogo con Canal N, señaló que de hacerlo “inmediatamente todos los fiscales del Perú” estarían investigándolo.

“No me haga reír. Ya hemos tenido suficiente con financiación de campañas. No voy a financiar nada, olvídese del tema, inmediatamente tendría a todos los fiscales del Perú encima de mí. Creo que hay una perversidad en ese tema y por supuesto no cuenten conmigo para eso”, expresó.

“Ellos [los candidatos] tendrán que responder [sobre sus financiamientos], no me pregunte a mí de eso, no soy candidato y no me he favorecido ni he favorecido a nadie”, añadió.

Respecto al plan de gobierno de Nidia Vílchez, explicó que centrará su propuesta en el tema sanitario y la reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Nosotros creemos firmemente en que hay que echar andar Chavimochic III, que está paralizado hace 4 años al 80% de avance de obras. Hay que avanzar con Majes-Sihuas II en Arequipa. Hay que poner en valor a la pesca, la agroindustria en general, la construcción, la industria manufacturera, hay que echar a andar los proyectos mineros paralizados”, subrayó.

“Hay que mantener la estabilidad macroeconómica, que ha sido el gran éxito que ha tenido el Perú en los últimos 30 años. En el último gobierno aprista se mantuvo ese equilibrio macroeconómico. No voy a defender a personas, voy a defender lo que se hizo bien en el Perú y en el Perú se han hecho muchas cosas bien”, agregó.

Respecto a la candidatura presidencial de Hernando de Soto con Avanza País, Benavides enfatizó que “es un hombre que va a elevar la discusión política y eso tiene mucho valor”.

“Espero que en esta campaña presidencial haya una discusión alturada, inteligente y preparada. Al señor Forsyth lo conozco muy poco, es un ex arquero de Alianza Lima, por allí no vienen mis simpatías, pero creo que es un hombre joven y la juventud hay que apoyarla. En el caso de Fernando Cilloniz, no solo es un hombre preparado e inteligente, sino que es mi primo hermano. Es un hombre muy competente”, sentenció.

