Con su presencia en segunda vuelta electoral confirmada junto a la de Pedro Castillo (Perú Libre), según las actas procesadas por la ONPE al 99.63%, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a aparecer tras los comicios del 11 de abril y demarcó el perfil que adoptará para atraer los votos que le abran el camino hacia la Presidencia.

Por la tarde de ayer, Fujimori organizó una conferencia de prensa en el local de su partido en la que aseguró que no promoverá “campañas de miedo”.

“Pido a todos que no caigamos en ese facilismo de la campaña del miedo. Miles de peruanos están muriendo por falta de atención, falta de vacunas, el Perú nos necesita unidos. Ha habido 20 años de críticas y confrontación, eso tiene que parar”, expresó.

Luego de señalar que se enfocará en “llevar mensajes de esperanza” a la población en medio de la pandemia, se refirió a su rival Castillo. Aclaró que respeta la opción que representa para los peruanos que le dieron su voto, pero marcó distancia de su plan de gobierno.

“Propongo generar riqueza, no pobreza; propongo promover la micro, pequeña y gran empresa, no estatizarla; el Perú será del primer mundo, no propongo el marxismo ni el comunismo, propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clase”, refirió.

Asimismo, sostuvo que su oponente “ha planteado la vieja tesis comunista del odio y la confrontación, es su derecho, nosotros no vamos a hacer eso”.

“El fujimorismo es el que más trabajó por los peruanos más humildes; señor Castillo, yo no voy a terruquear a nadie, este es un debate de ideas, hay que mostrar el país que queremos construir”, exclamó.

Antes de culminar con su discurso, Fujimori Higuchi anunció que presentó un nuevo pedido al juez Víctor Zúñiga para poder salir de Lima a fin de continuar con sus actividades proselitistas. La lideresa fujimorista, como se sabe, es acusada por la Fiscalía de haber recibido dinero ilícito para financiar sus campañas de 2011 y 2016.

“No voy a cambiar”

El docente Pedro Castillo sigue en Cajamarca. Ayer se acercó a la UGEL para pedir que se amplíe el plazo de la licencia de trabajo que pidió y así continuar con su campaña.

“Vengo de abajo, soy de la cantera, no voy a cambiar de discurso porque sería ir contra mis principios, ante las grandes urgencias, la juventud, el problema de la salubridad, pensar en izquierda o derecha. El pueblo no piensa en eso; el Perú piensa cómo llevar un pan al estómago”, declaró a la prensa antes de encabezar un mitin en Chota.

“Cómo es posible que al llegar el bicentenario haya tanta desigualdad. Vamos a refundar la patria, no para los de la planilla dorada; será para las personas de campo, para los de abajo. Voy a encargarme de que los recursos lleguen a las familias más humildes y al último rincón de la patria”, manifestó.

Si bien Castillo garantizó “seguridad jurídica” para las compañías, dijo que se pondrá en agenda “la revisión de los contratos con las empresas transnacionales”.

Y así ambos candidatos arrancaron esta nueva etapa que durará dos meses, hasta el 6 de junio, cuando el país conozca quién se convertirá en su nuevo presidente.

Tenga en cuenta

-Richard Acuña, representante de Alianza para el Progreso, dijo a este diario que “es muy prematuro” decidir a qué candidato apoyar. Su padre y líder César Acuña se pronunciará este viernes.

-Jhon Fernández, presidente de Victoria Nacional, expresó a Perú21 que su agrupación aún no ha adoptado una postura para la segunda vuelta electoral. No descartó eventuales diálogos.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Flor Pablo