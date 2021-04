Tenemos que pensar en la patria y lo que se nos viene es un escenario bastante impredecible pero también complejo y de mucha crisis, advierte el excongresista Richard Arce.

¿Qué opina de Perú Libre?

Siendo objetivos, ha sido una gran sorpresa. Como consecuencia de que el Estado no ha tenido la capacidad de prever con un sistema precario de salud, no de ahora sino de hace muchos años, estaban buscando un escenario que les permita representar, pero tienen un plan de gobierno de 2020 formulado con la megalomanía de Vladimir Cerrón, que inclusive no se ha dado el trabajo de actualizarlo en el contexto de 2021 y que es determinante para el futuro del país porque ahora sí tenemos una variable clave, que es la pandemia.

¿Hay otro escenario?

Si un plan de gobierno no considera la pandemia, ese plan no sirve. El plan de gobierno de Pedro Castillo data de 2020, antes de la pandemia, eso me genera preocupación. Y si entramos al detalle, nos damos cuenta de que detrás de esto está Vladimir Cerrón, un sentenciado por corrupción en dos instancias. Inclusive la Corte Suprema ha denegado su recurso de casación. Su sentencia va a quedar ejecutoriada y tendrá que responder a la justicia. Él tiene prisión suspendida, ojo; si no, estaría en la cárcel porque le han reducido unos cuantos meses. Si queremos luchar contra la corrupción, se debe deslindar abiertamente de Cerrón.

¿Castillo no fue capaz de hacer su propio plan de gobierno o fue Cerrón el que impuso su ideario?

El plan de gobierno es un requisito que exige el ente electoral para inscribir una postulación a la Presidencia de la República. Lo que vemos es un mero trámite para cumplir con la responsabilidad de tenerlo, es evidente el grado de irresponsabilidad. Pedro Castillo ha entrado en octubre a Perú Libre para ser el candidato, pero han tenido suficiente tiempo, porque es un partido político con estructuras, deben tener un equipo técnico con la capacidad suficiente para actualizar ese documento. Ellos tienen altas probabilidades de llegar a ser gobierno y ese plan es como el documento guía que va a conducir los próximos años. Por ahí Cerrón dice que el objetivo no es ganar las elecciones, sino conquistar el poder y perennizarse en el poder, hay que tener mucho cuidado, porque si entramos al detalle de ese plan, vamos a encontrar posiciones ilógicas, anacrónicas, desfasadas de la realidad que pondrían en alto riesgo al país.

¿Como cuales, por ejemplo?

Me refiero al capítulo económico de sus propuestas con el tema del desconocimiento de los tratados de libre comercio, la nacionalización al estilo de los años 60 y 70. Tenemos que ubicarnos con coherencia en un contexto donde tenemos una pandemia y lo que requerimos es que el país se recupere en su economía.

¿Cree que Castillo haga algo distinto a su plan?

Esa es la duda. Parecería que la mano que mece la cuna es el señor Cerrón, que es un megalómano. Es una persona que controla absolutamente su partido y tiene actitudes por demás peligrosas, tiene expresiones misóginas, homofóbicas. No le está haciendo un bien a la campaña de Castillo, le está haciendo perder votos, porque genera miedo. Frente a toda esa realidad hay una responsabilidad de Castillo que él puede aclarar. Porque al otro lado está Keiko Fujimori, y no le podemos dar un cheque en blanco por los antecedentes que tiene. Tenemos que exigirles que firmen un compromiso con la intermediación de un organismo internacional para que nos garanticen el Estado de derecho.

Castillo quiere cerrar el TC.

No puede cerrar el TC así de simple. Tiene que entender que vivimos en un Estado de derecho. Si él disuelve el TC como lo hizo Alberto Fujimori en los 90, estaría cometiendo una infracción y un autogolpe de Estado. Por ende, él es pasible de que el Congreso lo procese y lo defenestre de su cargo. El TC nos permite evitar leyes demagógicas. Si el Congreso, así con su mayoría fujimorista, promovió leyes demagógicas, el TC puede enmendar la plana. Es una especie de equilibrio de poderes.

Pero Castillo ya dijo que cerrará este organismo...

A mí se me prende la duda y sobre todo la suspicacia porque Cerrón solo tiene una alternativa en este momento, ya que a nivel judicial, en primera instancia, ha sido sentenciado por corrupción, en segunda instancia ha sido sentenciado por corrupción. La Corte Suprema ha denegado su casación. Tiene un último recurso en el TC. Qué curioso, ahora ellos quieren cerrar el TC porque él sabe que su proceso es bien complejo, hay delitos de corrupción comprobados.

¿La izquierda democrática le sigue el juego a Castillo, como ocurrió en Ecuador?

No. Y permíteme discrepar del proceso ecuatoriano. Antes de Correa había una precariedad de la democracia después del presidente Gutiérrez, un exmilitar y todo lo que significó después, que inclusive en un año tuvieron cinco o seis presidentes. No podemos comparar el proceso ecuatoriano. En Perú, con lecciones aprendidas de lo vivido en otros países, tenemos que condenar los regímenes que han violentado la democracia como el de Venezuela y Nicaragua, que son dictaduras y no podemos copiarlas. Por otro lado, no estemos terruqueando, hablamos de un contexto latinoamericano sin querer santificar ningún tipo de modelo en Latinoamérica.

¿Es terruquear si es que hay personas relacionadas a Castillo que sí tienen vínculos con el Movadef?

De ninguna manera. Yo he escuchado a congresistas electos por Perú Libre que tienen cierta simpatía con Sendero Luminoso y eso es grave por todo lo que ha representado el demencial accionar de este grupo en regiones como la mía, Apurímac, Ayacucho o Cusco, y deberían estar proscritos en nuestra democracia. Hacer apología es un delito en nuestro país y debemos condenarlo.





DATOS:

- “Deja mucha preocupación que haya muchos congresistas electos que tengan esta posición (cercana al Movadef)”, señala Arce.

- Arce fue vocero del Partido Morado en las recientes elecciones generales.

- Ingresó al Parlamento en los comicios de 2016 integrando el Frente Amplio del cura Marco Arana.

- En los comicios del 11 de abril, los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocuparon el primer y segundo lugar de 18 postulantes. Ambos se verán el 6 de junio en la segunda vuelta.

