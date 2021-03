El candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) anunciará su decisión de si participa o no en el debate organizado por el JNE este miércoles. Así lo informó el postulante vicepresidencial, Jorge Montoya.

“Ustedes han visto la carta que presentamos. Es parte de nuestro derecho de reclamos. Y según la respuesta, tomaremos una decisión. Convocaremos el miércoles a las 11 a.m. a una conferencia que dará Rafael López Aliaga y comunicará su decisión de participar o no. Ese día sabremos”, aseveró Montoya.

Montoya hizo referencia así a los cuestionamientos presentados al debate que organiza el JNE contra los moderadores, Pedro Tenorio y Mónica Delta, y al formato del evento.

“(López Aliaga) no se corre nunca. No se está corriendo. Ha asistido a todos los debates. Lo que sí sabemos es que tenemos propuestas, cosas que no tienen otros candidatos que repiten lo que decimos nosotros”, aseguró Montoya.

Asimismo dijo que los debates en los últimos años se han convertido en “un ring de box para que se insulten los candidatos”.

