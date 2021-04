El constitucionalista Luciano López sostuvo que la propuesta del candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, –expuesta por los virtuales congresistas electos por ese partido Guillermo Bermejo y Zaida Arias– de convocar a un referéndum para ir luego una Asamblea Constituyente no es viable. Arias indicó que el proceso constituyente implicaría la disolución del nuevo Parlamento.

“La Asamblea Constituyente estará conformada con un 50% de partidos políticos y 50% de organizaciones populares”, dijo Guillermo Bermejo, quien tiene pendiente un juicio por terrorismo.

Castillo, sin embargo, había dado antes una proporción diferente. Dijo que de ganar las elecciones en seis meses convocaría a un referéndum para elegir una Constituyente. Esta asamblea, añadió, estaría integrada mayoritariamente por las organizaciones populares y representantes de los trabajadores, y solo el 40% por los partidos y constitucionalistas.

“Si nos ceñimos literalmente a lo dicho por la señora Arias, no es viable la propuesta. Me parece que es legítima una reforma constitucional. Lo que no es legítimo es la manera cómo lo plantea porque es una vía ilegítima y no jurídica”, declaró el jurista a Perú21.

López aclaró que el presidente por sí solo no puede convocar a referéndum, sino que tiene que haber una reforma constitucional previamente aprobada por el Parlamento.

- El plan de gobierno de Perú Libre, preparado por Vladimir Cerrón, tiene la propuesta de una “Nueva Constitución que debe redactarse con una Asamblea Constituyente”.

