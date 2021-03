En medio de grandes expectativas y comentarios en redes sociales, seis candidatos a la Presidencia participaron ayer en la primera sesión de debates organizados por el JNE. Este primer encuentro se caracterizó por la presentación de propuestas de todo tipo, un tema que abordó el columnista de Perú21 Gabriel Ortiz de Zevallos al reflexionar sobre cómo se dan promesas de campaña que no se pueden cumplir.

“Los problemas complicados no tienen solución fácil. El tema de la vacuna no se va a resolver yendo a algún lado a traerlas o por algún acuerdo entre países, ni pensando que se fabricarán en Perú de la noche a la mañana. Esas son promesas que le costarán caro a la persona que llegue al poder porque no lo podrá hacer y empezará a caer muy rápido”, dijo en Perú21.TV.

Precisamente promesas de ese tipo sobre la pandemia y las vacunas abundaron en el debate, como aquella de “tomar un avión” e ir a traerlas. Y fue lo que desató los primeros pullazos entre los candidatos. Pero el encuentro de seis se volvió un duelo de tres: Keiko Fujimori (FP), George Forsyth (VN) y Verónika Mendoza (JP), quienes luchan por el segundo lugar en las encuestas.

En el primer bloque, sobre lucha contra el coronavirus, los candidatos presentaron sus propuestas para abordar la crisis (ver página 4) y no estuvieron libres de críticas.

“Entiendo que su ideología y su mente cerrada no la deje ver más allá”, le dijo Forsyth a Mendoza cuando defendió su postura de que los privados puedan adquirir las vacunas contra el COVID-19 y que el Estado negocie con laboratorios para la adquisición.

Ante ello, Mendoza solo acotó que “me alegro de que varios candidatos se estén replanteando sus propuestas de vacunación que querían convertirla en un negocio y ahora retroceden”.

En otro momento, Forsyth mostró un informe del estudio Videnza que mostraba que la inversión que plantea el plan de gobierno de la lideresa de JP “es inviable” y señaló que “el Plan Chamba que propone debe ser el mismo del señor Hugo Chávez en Venezuela”.

Alberto Beingolea (PPC) metió su cuchara y dijo que la izquierda “solo busca gastar los fondos (del Estado). Hay que generar chamba, así saldremos adelante”.

En su réplica, la postulante de JP manifestó que muchos candidatos dicen que “darán oxígeno, pero la diferencia con nosotros es que sí decimos cómo lo vamos a hacer. Hemos sido claros en nuestras propuestas y cómo se pueden financiar”. Luego, calificó de “irresponsable” la propuesta de Fujimori de permitir a ciudadanos trabajar en Semana Santa. Fujimori le devolvió el golpe y dijo Mendoza “no escucha a la gente. Están sin chamba y esa la realidad. Cuando hay quienes dudan, yo digo que sí se puede”.

En el bloque de seguridad, Forsyth recordó su labor como exalcalde de La Victoria y le preguntó a Fujimori “si alguna vez ha participado en un operativo policial, pero no como detenida”. Le preguntó lo mismo a Mendoza. Ambas le devolvieron el dardo y apuntaron a que dejó la alcaldía a medio término.

“Te voy a hablar en términos deportivos: cuando alguien cuelga sus chimpunes en el medio del campeonato, eso es abandonar a su gente”, le contestó Fujimori.

Los demás candidatos también dieron lo suyo. Marco Arana (Frente Amplio) criticó a Fujimori vinculándola a la corrupción del gobierno de su padre y Montesinos. César Acuña (APP) prefirió no participar en el fuego cruzado y enfocó sus propuestas en invertir en seguridad ciudadana contratando reservistas.

DATOS:

- George Forsyth (Victoria Nacional) reiteró que su propuesta de lucha contra la corrupción se enfocará en la creación de una Constitución anticorrupción y los juzgados ciudadanos.

- Fujimori (FP) señaló que Marco Arana (FA) dirige una ONG que busca destruir la inversión en el país.

Milagros Campos: “Hubo puntos en común”

El ritmo del debate fue in crescendo y llegó a un nivel más ameno cuando los candidatos hablaron de seguridad ciudadana. En los temas de políticas públicas como educación y lucha contra la corrupción, tienen un nivel de debate mucho más denso, menos confrontacional con lugares más comunes.

También hemos visto que las dos candidatas, Fujimori y Mendoza, se mostraron cuajadas, con posiciones ideológicas antagónicas, firmes y claras; han usado el debate para reafirmar esa posición frente a Forsyth, quien si bien no es un outsider, viene de una campaña y ha sido alcalde de la Municipalidad de La Victoria, está en una liga diferente.

Un tema que no se mostró fueron los recursos de empatía de los candidatos. Ese es un punto neurálgico del debate, en el que lo político y comunicacional se combinan para que el candidato se sienta identificado.

