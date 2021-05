El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, aseguró este domingo que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral no está sujeto a autorizaciones ni “tutela” de parte del pleno de esta institución, ya que es una “entidad independiente”, por lo que descartó cualquier ánimo de “control”.

“Yo también quisiera saber cuáles son las razones de la renuncia”, manifestó Salas Arenas en RPP.

El magistrado expresó que “lo racional” hubiera sido que los tres miembros renunciantes del Tribunal de honor informaron lo que venía ocurriendo antes de tomar la decisión de dimitir.

Por otro lado, Salas precisó que el Tribunal de Honor no tiene necesidad de permiso para publicar sus pronunciamientos que dependan del JNE.

“No tienen necesidad de permiso, autorización ni chequeo (para pronunciamientos). Nosotros no estamos tutelando los actos de una entidad independiente, a la que respetamos no solamente por la composición de sus integrantes sino también porque se trata de una decisión democrática de las organizaciones políticas que los eligieron. No tenemos ánimo de tutela ni de control de ninguna clase”, manifestó en RPP.

El último sábado, Delia Revoredo, Gastón Soto Vallenas y Carmen Mc Evoy renunciaron al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral alegando “falta de apoyo leal” por parte del equipo logístico que les fue asignado a través de una carta presentada en conjunto ante el presidente del JNE.

El presidente del JNE detalló que los renunciantes emitieron una carta en la que expusieron como motivo “un tema logístico que no ha sido atendido”. Sin embargo, precisó que, hasta el momento, no había recibido “ninguna queja” y que ha solicitado “que se revise el asunto” para conocer los detalles de las demoras que se alegan.

“Ninguna queja que haya llegado al tribunal por ninguna vía, por ninguna, enfáticamente. (...) A partir de la comunicación he sostenido una conversación telefónica para pedir que se revise el asunto y ahí se me ha dicho que hubo demoras en la publicación de un pronunciamiento del Tribunal de Honor en relación a los hechos ocurridos en el VRAEM”, precisó.

“Jamás he tenido conocimiento de ese tema hasta ayer que se nos ha dicho que hubo demora, estamos pidiendo que nos expliquen por qué, pero quiero hacerle presente que el Tribunal de Honor en otras oportunidades que ha querido pronunciarse inmediatamente ha lanzado (…) su comunicación a la prensa y la prensa lo ha rebotado”, agregó.

Finalmente, Salas Arenas dijo esperar que esta decisión de los involucrados se revierta y se pueda recomponer el Tribunal de Honor.

“Estimo que esto se va a revertir y que finalmente si no se puede recomponer con los integrantes que renunciaron, existen accesitarios que cumplirán su rol también porque son elegidos también como todos por los partidos políticos”, acotó.

Actos de violencia

Por otro lado, el magistrado deploró los actos de violencia registrados contra la comitiva de Fuerza Popular en Arequipa.

“Deploro cualquier forma de violencia. Yo creo que las ideas se exponen y se debaten y que no es fuerza, la amenaza […], la estigmatización y además la exacerbación de las pasiones las que conducirán a un resultado positivo, más bien, puede generar una escalada de violencia que no se desea ni se requiere”, refirió.

