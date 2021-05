ACTUALIZACIÓN 9:00 P.M.

Ho ras después de que el candidato presidencial Pedro Castillo de Perú Libre anunciara la incorporación del médico veterinario Manolo Fernández como el nuevo integrante de su equipo técnico, este lo desmintió descartando su incorporación.

En conversación con RPP, el dueño del laboratorio Farvet dijo que: “no hubo ningún pacto político (entre él y Perú Libre)”.

NOTA ORIGINAL

Hace instantes, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, anunció que el médico veterinario Manolo Fernández es el nuevo integrante de su equipo técnico. Esto, tras reunirse con él en su laboratorio ubicado en Chincha, en Ica.

Fernández, quien tiene casi 30 años de experiencia en el desarrollo de vacunas, fue uno de los principales promotores del uso preventivo de la ivermectina para tratar el COVID-19.

Se trata del fundador y presidente ejecutivo del laboratorio Farvet, ubicado en Chincha, desde donde produce fármacos y vacunas para la industria animal. Sin embargo, tras la pandemia del coronavirus, el veterinario intentó elaborar dosis candidatas contra el virus, sin tener éxito.

CRÍTICO DE LAS VACUNAS

Entre sus polémicas declaraciones respecto a las vacunas aprobadas por organismos internacionales, Fernández ha declarado en más de una oportunidad en contra de estos compuestos. Durante una entrevista para Willax, aseguró que las vacunas eran “inservibles” para el nuevo genotipo del virus.

“No sirven las vacunas, si no protegen con este genotipo ¿cómo van a proteger del nuevo? Ha sido una gran ventaja no comprar. No debemos desesperarnos y crear falsas expectativas con la vacuna. ¿Qué hago con una nueva vacuna que no sirve con el nuevo virus?”, sostuvo.

