Las últimas encuestas presidenciales no solo mostraron que la distancia entre los aspirantes Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se viene acortando. Otra de las conclusiones que arrojaron los sondeos fue que si bien el aspirante de Perú Libre posee una mayor preferencia entre los votantes hombres; en el caso de las mujeres, este apoyo no resulta tan amplio como el primero.

Según la encuesta de Datum, Castillo obtiene un 50% de preferencia entre los votantes hombres, muy cercano al 48% que arroja la consulta de Ipsos en la misma categoría. Sin embargo, en el desagregado de la población femenina, el aspirante de Perú Libre registra un 38% del voto, según Datum y un 39%, según Ipsos.

Encuestas de IPSOS y DATUM publicadas el fin de semana.

Una de las respuestas a esta diferencia podría encontrarse en la notable ausencia de figuras femeninas en el entorno del candidato izquierdista. Volvamos al sábado 1, día del debate en Chota, Cajamarca. Rodeado de aproximadamente una veintena de hombres, entre asesores, asistentes y seguridad, el candidato de Perú Libre hizo su ingreso a la Plaza de Armas. Ninguna mujer lo acompañaba. Ya en el debate, su asesor y mano derecha de Vladimir Cerrón, Richard Rojas, era quien le daba instrucciones.

“En el mundo ronderil existe cierta preminencia de la figura masculina. El hombre tiene un papel más preponderante, entonces eso puede explicar, en parte, la ausencia de figuras femeninas en el entorno de Castillo”, explica la abogada Camila Bozzo.

En los últimos días figuras del partido como la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte Zegarra, han tenido poca participación en la campaña. Asimismo, la virtual congresista Zaira Airas fue desautorizada por el propio Castillo como vocera del partido. Sin embargo, Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, sí ha tenido la libertad para declarar en nombre de su partido. Como en la entrevista que brindó el domingo en Best Cable, donde continuó pregonando su propuesta de buscar una nueva Constitución, así esta sea al caballazo.

La esposa de aspirante presidencial, la profesora Lilia Paredes, tampoco ha tomado un rol protagónico en el proceso electoral y se ha quedado en su tierra.

Al igual que Camila Bozzo, la periodista Valerie Vásquez de Velasco considera que buena parte de la población femenina mantiene la percepción de que Castillo es un “candidato conservador”. “Más allá del tema de la equidad de género, el hecho es que en su discurso no se expresa ni siquiera sobre las mujeres”, dice. Como ejemplo, menciona el saludo que dio el candidato izquierdista por el Día del Trabajo durante el debate en Chota. “Estamos en una época donde se nombra a los ‘trabajadores’ y también a las ‘trabajadoras’ para empoderarlas. Castillo no lo hizo. Lo mismo cuando solo habla de los ronderos y no de las mujeres ronderas. La imagen de ellas hace mucha falta”, comenta.





AGRAVIOS A LAS MUJERES

Para la abogada y periodista Josefina Miró Quesada, el discurso del candidato Pedro Castillo también evidencia que para él la mujer “no tiene un rol protagónico en la política y tampoco en cualquier tipo de espacio público. Eso se ve en quiénes son los voceros, quiénes tienen la palabra en hablar en representación de Perú Libre”, sostiene.

La especialista en derechos humanos indica que para entender esta mentalidad conservadora es imprescindible recordar quién maneja Perú Libre. “Cerrón es quien tiene la última palabra de quien sale a declarar y quien está bajo los reflectores siempre es una voz masculina. Es el reflejo de su mentalidad que en diferentes oportunidades se ha mostrado en contra de políticas que promueven la equidad género”, indica.

Precisamente, el dueño de Perú Libre ha sido autor de distintos agravios a las mujeres. Por ejemplo, en abril de 2020 escribió en su cuenta de Twitter: “Dicen que la revolución es como una mujer, necesita de hombres verdaderos”. Hasta el momento el mensaje no ha sido borrado a pesar de las críticas recibidas desde diversos frentes.

Tuit de Vladimir Cerrón.





SIN MIEDO

Tanto Miró Quesada como Bozzo hacen hincapié en el capítulo denominado “Mujer socialista”, que forma parte del Ideario y Programa de gobierno de Perú Libre. “Si bien por un lado se dice que la mujer debe tener los mismos roles que el hombre, el documento aclara que tampoco se debe abrazar al feminismo. Está malinterpretándolo. El feminismo es una doctrina social que pide para la mujer un mayor reconocimiento, igualar la cancha para el hombre y mujer”, indica la abogada Bozzo.

“En el ideario escrito por Vladimir Cerrón, literalmente se sostiene que el feminismo es lo contrario de machismo y que habría que desterrarlo porque –según ellos– representa un afán de superioridad de la mujer sobre el hombre. Eso es completamente falso”, agrega Miró Quesada.

La periodista Valerie Vásquez de Velasco, por su parte, critica el hecho de que Perú Libre enfrasque su capítulo dedicado a las mujeres bajo el rótulo de “Mujer socialista”. “¿Por qué excluye? ¿Qué mujeres entonces no merecen estar en este plan? Uno espera que el que llegue al Gobierno sea el representante de todas las peruanas, no solo de quienes ellos consideren socialistas”.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, también se ha mostrado crítica con el actuar de Pedro Castillo. En su columna en Perú21 recordó el episodio ocurrido en 2017, cuando Castillo –por esos años representante del Conare-Sute– se enfrentó a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens. “Persiguió a la maestra Martens (…) la insultó y pretendió asustarla como lo hacen los cobardes, misóginos y machistas. Se equivocó también esa vez”, escribió Pérez Tello.

“Las mujeres ya no tenemos miedo, no nos callamos. ¿O no sabe el candidato que somos iguales y tenemos los mismos derechos?”, agregó la exministra de Justicia.





DATOS

-El capítulo XVI del Ideario y Programa de Perú Libre –elaborado por Vladimir Cerrón– está titulado “Mujer Socialista”.

-El documento indica que “la mujer en el socialismo es protagonista activa de la revolución, se educa, trabaja, produce, se emancipa por ella misma y lega una herencia invaluable”.

-Asimismo, se menciona que “nuestro país debe iniciar un proceso de despatriarcalización que llevamos como herencia colonial, es decir, desterrando el machismo, sin que esto signifique instalar su extremo contrario, el feminismo”.