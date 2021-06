El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, solicitó a Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), que se mantenga en el cargo. Sus declaraciones se dieron durante un mitin realizado en la plaza Dos de Mayo convocado por simpatizantes de su partido.

“Pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente, coherente frente al Banco Central de Reservas (sic)”, manifestó Castillo.

Sus declaraciones se dieron luego de que Velarde manifestara el 18 de junio pasado su intención de dejar el cargo. “Este no sé si será mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidentes nuevos, o nuevo gobierno que han asumido el BCR entran entre septiembre y noviembre, yo entré en octubre. No (sobre si se quedará), ya estuve un tiempo bastante largo”, manifestó.

Por otro lado, Castillo aseveró que de ser confirmado por las autoridades electorales, “respetará la Constitución”.

Asimismo, manifestó que “no somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente, eso está sellado”.

Al respecto, cabe precisar que el ideario de su partido, expresa que Perú Libre tiene una ideología “marxista, leninista y mariateguista”.

