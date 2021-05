Ayer, en Cajamarca, al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, se le preguntó por las declaraciones del dueño de su partido, Vladimir Cerrón, quien delineó la ruta para conseguir una Constitución a su medida y al caballazo. “El señor Cerrón no tiene nada que ver en esta lucha. Esta lucha la hace el pueblo al margen de otras actitudes”, afirmó Castillo a la prensa mientras subía apresurado a una camioneta.

Pese a sus afirmaciones, los hechos lo contradicen. Para empezar, en la entrevista que Cerrón dio a Best Cable el domingo último, el condenado exgobernador de Junín dijo que no es exactamente un asesor, “yo sería alguien que sugiere algunos alcances. Nosotros hacemos lo nuestro. Hacemos un consenso de propuestas (con Castillo). No hay una organización piramidal”.

“Sugerir” tampoco sería el término pues el 30 de abril pasado, Cerrón estuvo en Lima para gestionar las alianzas para la segunda vuelta con Juntos por el Perú y Nuevo Perú. En la reunión estuvo Roberto Sánchez, Álvaro Campana, Anahí Durand, Arturo Ayala, entre otros. Todos personas de confianza de Verónika Mendoza que ahora respaldan a Castillo. Precisamente Mendoza, quien ha guardado silencio tras perder en las elecciones, anunciará hoy el apoyo al candidato de Perú Libre.

Cerrón también informó que la semana pasada estuvo en Lima con Castillo para reunirse con el embajador de Rusia para tratar “las posibilidades reales” de conseguir las vacunas Sputnik V. Un tema sobre que el candidato sacó pecho en el debate en Chota.

Pero no solo eso, ayer durante todas sus actividades de campaña en Cajamarca y San Martín, Richard Rojas, ojos y oídos de Cerrón –como lo destapó Perú21 en su edición del jueves–, no se despegó de Castillo. No solo tomaba fotos que luego Cerrón publicaba en su Facebook sino también ordenaba quiénes se quedaban al frente de los estrados con el postulante.

Durante un mitin en Tarapoto, Castillo reiteró su propuesta de crear una nueva Constitución por referéndum. “Si así lo pide, si el pueblo decide, convocaremos en un plazo no mayor de seis meses a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente”, repitiendo al pie de la letra la “vía no congresal” de Cerrón.

“DESACTIVAR”

De otro lado, Castillo insistió en desactivar la Sutran, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas de servicios de transporte y tránsito terrestre a nivel nacional. “¿Cómo hemos venido?, ¿cómo hemos llegado? Gracias a estos hombres, los transportistas, los mototaxistas. No vamos a permitir que la Sutran siga abusando de los hermanos transportistas”, dijo en Nueva Cajamarca.

En Moyobamba, reiteró su postura: “Me ratifico una vez más, que asumiendo el mandato no voy a permitir ni un minuto más que la Sutran abusiva haga lo que quiera con los hermanos transportistas”.

También señaló que, de llegar al poder, “prohibirá las importaciones” no solo de alimentos sino también de ropa. “Hay que industrializar la patria, basta de comprar ropa y productos al extranjero”, manifestó.

En otro momento, volvió a aludir de manera irresponsable a un fraude electoral sin mostrar ninguna prueba.

“Ante la desesperación y mañoserías históricas que tiene la política, pueden estar tejiendo ir en contra del voto popular”, aseveró y pidió la presencia de observadores internacionales para que vigilen las elecciones en el balotaje.

DATOS:

- La candidata Keiko Fujimori retomó ayer su campaña en Ventanilla, donde retó a Castillo a participar en los debates organizados por el JNE. “No te chupes, Pedro”, manifestó.

- “Le he pedido participar en estos debates porque es importante para el intercambio de ideas. Y si no tiene los pantalones bien puestos para defender sus ideas, permita que Cerrón debata conmigo”, declaró Fujimori.

