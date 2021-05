Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) firmaron y juraron ayer la Proclama Ciudadana. Se trata de un compromiso planteado por la sociedad civil y las iglesias Católica y Evangélica que consta de 12 puntos, entre los que se exhorta a respetar las instituciones democráticas, la Constitución, la inversión privada, la libertad de prensa y que dejarán el poder el 28 de julio de 2026.

Pese a que en la ceremonia de juramento besó la bandera y se quitó el sombrero, una hora y media después Castillo retomó su propuesta de crear una nueva Constitución a través de un referéndum que convoca a una Asamblea Constituyente, a pesar de que el marco constitucional vigente no lo tiene previsto.

Tras firmar la Proclama Ciudadana, Castillo se retiró rápidamente del auditorio del Colegio Médico del Perú. Desde Miraflores partió hasta Huachipa, en un local de Construcción Civil, para un encuentro con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), donde se mostró más a gusto entre sus compañeros de huelga. “Estoy fortalecido”, expresó Castillo en su intervención donde prometió la Asamblea Nacional Constituyente.

“Dejo constancia para que ustedes, el pueblo organizado, participe en la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración de una Constitución sedienta de poder, sedienta de justicia para el pueblo peruano”, exclamó.

Y en efecto, en Perú Libre están sedientos de poder.

“NOSOTROS NO VAMOS A DEJAR EL PODER”

Anoche, se difundió en redes sociales un audio en el que se escucha al virtual congresista de PL y procesado por terrorismo, Guillermo Bermejo (ver pág. 7), manifestar que Perú Libre se mantendrá en el poder gracias a una nueva Constitución.

“No podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú, nosotros somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso, y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, con todo respeto que se merecen ustedes, (son) pelotudeces democráticas; nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. Nosotros no vamos a aceptar que nos vengan a imponer su huevada de género, que aborto y tanta vaina, con un país que está como está ahorita”, se le escucha decir ante un grupo de personas.

En su cuenta de Twitter, Bermejo no negó que sea su voz, aunque alegó que es un audio de hace “casi un año”.

En el local de la CGTP, Castillo mostró otra actitud que cuando leyó con dificultad y desgano la Proclama jurando que “cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho”.

En Huachipa, Castillo firmó otro compromiso con la CGTP en caso llegue al poder. Se trata de un documento que consta de ocho puntos que incluye poner fin a las AFP.

Acabar con las AFP conllevaría al alejamiento de la inversión privada en el país. Precisamente este es también un punto que Castillo juró proteger en la Proclama Ciudadana.

La propuesta de Castillo de impulsar la reforma constitucional por referéndum y convocar a la Asamblea Nacional Constituyente está incluida en el Plan de gobierno para los 100 primeros días.

¿SE PUEDE O NO?

Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), explicó a Perú21 que el plan de Castillo de crear una nueva Constitución impulsada desde el Ejecutivo con referéndum, no está diseñado en la Carta Magna.

El constitucionalista indicó que la reforma constitucional se desarrolla en los artículos 206 y 32 de la Constitución. El primero establece que el Congreso presenta modificaciones a la Carta Magna que requieren 87 votos en dos legislaturas consecutivas, o 66 votos más un referéndum.

García Toma precisó que estas reformas no se pueden dar sobre el tipo de Estado, el modelo económico y derechos fundamentales desarrollados en la Constitución.

El otro camino previsto por la Constitución es la reforma diseñada en el artículo 32. “Este procedimiento se da desde el Congreso, donde se aprueba el proyecto de Constitución que es sometido a referéndum para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con lo propuesto”, acotó.

“En el marco de lo que Castillo ha firmado y que dice que va a respetar, solo podría hacerlo en base a los dos artículos explicados. Todo lo demás, es puro floro”, acotó.

El periodista Juan Carlos Tafur manifestó en Canal N que la reforma de la Carta Magna que ofrece Castillo es inconstitucional. “Si respeta lo firmado en la Proclama Ciudadana, Castillo debería renunciar a lo que señala su Plan Bicentenario”, aseveró.

Sobre la eliminación de las AFP, García Toma dijo que se requiere una reforma de la Constitución dado que este prevé la existencia del sistema previsional mixto y privado. “No puede hacer cambios sin conocer la opinión de los que serían afectados”, dijo.

DESCARTA FRAUDE

De otro lado, el presidente del JNE, Jorge Salas, descartó de que se esté gestando un fraude electoral en la segunda vuelta. “Algunas personas utilizan ese término de una manera poco responsable, no es posible un fraude electoral. Las organizaciones que han hecho la observación así lo han dicho. No ha habido ningún fraude y no lo habrá tampoco”, aseguró Salas.

Sus comentarios se dan ante críticas que llegan de las canteras de Perú Libre sin ninguna prueba. El domingo último, la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, manifestó que Fuerza Popular y el JNE “juegan en pared” por la propuesta de realizar cuatro debates.

Por su lado, Castillo pidió en los mítines de Huachipa y Mirones que se presenten personeros en el balotaje para “que no nos roben”.

DATOS:

- Pedro Castillo (Perú Libre) anunció en un mitin en Mirones (Cercado de Lima) que hoy presentará su plan de gobierno y al equipo técnico que lo acompaña.

- En el mitin realizado en Mirones, los simpatizantes de Perú Libre lanzaron insultos a la prensa. Ello a pesar que su candidato, Pedro Castillo, se comprometió en la Proclama a respetar a los medios de comunicación.

