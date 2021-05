El equipo técnico y el plan de gobierno de Pedro Castillo (Perú Libre) siguen siendo un misterio. Durante toda la semana, Castillo creó expectativa sobre un evento en La Victoria este sábado (ayer), en donde presentaría el Plan de Bicentenario (antes llamado Plan 200), pero retrocedió y explicó que anunciaría un programa de trabajo de los 100 primeros días. Llegada la hora, como si no hubiera hecho su tarea, el profesor habló y habló y no se supo con certeza cuál era su plan.

DESORDEN

Alrededor de las 3:30 p.m., al momento en que se le esperaba en Chorrillos para debatir contra Keiko Fujimori (ver página 9), Castillo llegó al conglomerado de Gamarra, donde se registraron preocupantes aglomeraciones en tiempos de pandemia entre sus simpatizantes, policías, periodistas y también opositores, quienes le lanzaron botellas y huevos.

En el parque Indoamérica, donde se esperaba que conversara con empresarios de Gamarra, se subió a un podio resguardado de reservistas fieles al condenado por homicidio Antauro Humala y, con un altavoz, saludó a los carretilleros y micro y pequeños empresarios.

Luego caminó hasta la plaza Manco Cápac, donde anunció vagamente un plan para los 100 primeros días que tenía impreso pero que no se molestó siquiera en leer para informar de qué se trata.

Castillo solo mencionó que en ese periodo “tenemos que sacar al país de la crisis sanitaria”. Para ello, dijo que se “reforzarán y encaminarán las cosas buenas” realizadas por el presidente Sagasti. En ese momento, presentó a los excongresistas del Frente Amplio Hernándo Cevallos y Juan Pari como miembros de su equipo en salud y economía, respectivamente.

“No podemos encaminar la economía sin salud. Un trabajo para los que están a cargo de salud y economía será crear puestos de trabajo, aperturar (sic) los gobiernos regionales y distritales, y dar prioridad a los micro y pequeños empresarios”, dijo y agregó que sobre este sector se les otorgaría crédito del Banco de la Nación.

“Vamos a destrabar los proyectos en el MEF y en gobiernos regionales para que se aperturen (sic) los proyectos. Luego de que el pueblo esté vacunado para reactivar la economía. Haremos que niños y maestros, una vez garantizada la vacuna, se aperturen las instituciones”, dijo sin ahondar en más detalles. Durante las transmisiones se escuchaba a personas diciendo “¿ese es su plan?”.

Después Castillo descartó tener un equipo improvisado, pero luego exclamó: “Compañeros, si los jóvenes tienen un plan de gobierno, tráiganmelo”.

Pero no solo pidió planes de gobierno a los jóvenes. “Si la sierra tiene un plan, tráiganmelo. Si tienen un plan los emprendedores, que nunca han sido escuchados, tráiganlo. Si los médicos y partidos políticos y otros sectores populares que siempre han estado callados (lo tienen), hoy es el momento para presentar un plan de cara al Perú. No se trata de buscar un equipo técnico y le asigno un ministerio. No se trata de una repartija”, subrayó dejando atónito a más de uno.

El hecho fue abordado por el periodista Álvaro Vargas Llosa, quien comentó: “Imagino el estupor a su lado de técnicos que habían sido llamados entre gallos y medianoche para fabricarle un plan”.

Candidato PC iba hoy a presentar plan de gobierno. En vz de eso, aulló: “Si jóvenes, partidos, pequeños empresarios, tienen un plan de gobierno, tráiganmelo”. Imagino el estupor, a su lado, de técnicos que habían sido llamados entre gallos y medianoche para fabricarle un plan. — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) May 15, 2021

Un hecho que debe causar alerta es que Castillo azuzó los cuestionamientos contra la prensa. Al momento que exclamó que “no les funcionó el terruqueo económico”, sus simpatizantes gritaron “prensa basura”. Al finalizar el evento, un camarógrafo de Canal N fue insultado y empujado. Y anoche hubo protestas cerca de América TV.

En el mitin, Castillo indicó que el economista Kurt Burneo se sumará a su equipo. Ello pese a que el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lo cuestionó y le dijo que “no lo necesitamos”. Burneo sigue en silencio.

INDULTO ADELANTE

Sobre el indulto de Humala, Castillo dijo en Radio Exitosa que “su exceso de carcelería se debe evaluar. Si tiene opción, se le va a dar (el indulto)”. Por otro lado, reiteró su postura de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución y que nacionalizará las transnacionales según decisión “del pueblo”. “¿Y qué significa? Traer de vuelta los recursos y darles a nuestros empresarios peruanos para que los dirijan”, aseveró.

DATOS:

- Según Transparencia del MEF, en 2021, Kurt Burneo, voceado asesor de Pedro Castillo, ha cobrado S/52,800 de la Gerencia General del Poder Judicial. Fuentes de este diario indicaron que asesoraba a la Presidencia del PJ.

- Gonzalo Zegarra y Luis Benavente coincidieron en Perú21.TV en que la revelación del equipo técnico de Castillo no mejorará su porcentaje en votos.-

- “Cuando se incorporen personas con más credibilidad que Castillo, podrían restituirle confianza”, dijo Zegarra.

