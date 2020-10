Pedro Gamio, precandidato a la primera vicepresidencia en la lista que lidera Carolina Lizárraga para las elecciones internas en el Partido Morado, aseguró que la postulación de la actual congresista “es la lucha entre David y Goliat”.

En diálogo con Canal N, afirmó que Lizárraga recibió ataques dentro del Partido Morado –los cuales calificó de “injustos”- y un “maltrato innecesario” tras renunciar al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Político de dicha agrupación.

“Estamos viendo la posibilidad si es el Jurado Nacional de Elecciones o es Transparencia que haya una presentación formal de las listas presidenciales y haya un debate porque esta es la lucha entre David y Goliat. La metáfora es válida”, expresó.

Gamio refirió que se busca mostrar que en el Partido Morado existen militantes con capacidad de liderazgo y que gozan de credibilidad y confianza, a fin de recuperar la confianza y simpatía de la población tras los “errores que se han cometido”.

“Resulta fundamental ser coherente entre lo que dice y lo que se hace. Hay una lectura de las personas que tenemos que recuperar la credibilidad. El tema fundamental de la nueva política que plantea el Partido Morado es tener la confianza y el respeto de la población”, subrayó.

“No me voy a meter en la vida personal de nadie porque no es el caso, pero sí en lo que la gente humilde llama la atención: cuando una persona falta a la verdad. Allí tiene que haber un proceso que no puede ser de la noche a la mañana, que signifique esencialmente como colectivo que estamos completamente identificados con un código de honor, de vocación de servicio, se transparencia y de respeto a los militantes de base”, agregó.

Cabe indicar que Carolina Lizárraga estará acompañada en la primera vicepresidencia por Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía y que fue jefe del eje regional del plan de gobierno del Partido Morado.

En la segunda vicepresidencia iría Jackeline Mathews Fernández, ingeniería de recursos renovables y que fue coordinadora del eje regional del plan de gobierno de dicha agrupación política.

La otra lista está encabezada por Alejandro San Martín Leveratto, excandidato a la alcaldía de Miraflores por Fuerza Popular, quien estará acompañado de Yaneth Silva Cachay y Rafael López Aranzaes, en la primera y segunda vicepresidencia. Ambas listas competirán en las elecciones internas contra el voceado candidato natural de ese partido, Julio Guzmán.

