Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), exhortó a los jóvenes electores a llegar más temprano a los centros de votación este domingo 11 de abril, día que se celebran las Elecciones Generales 2021, para que puedan asumir la función de miembros de mesas ante la eventual inasistencia de ciudadanos que fueron elegidos para ejercer este cargo como titulares o suplentes durante la jornada electoral que se desarrollará en medio de la pandemia por el COVID-19.

En entrevista concedida a Exitosa , el funcionario recordó que todo aquel ciudadano que asuma las mesas de votación, recibirá el bono de S/120 soles. Además, mencionó que de tocarle cumplir la función, se procederá con los protocolos de seguridad y prevención ante el coronavirus establecidos por la ONPE para el desarrollo de tus actividades en medio de los comicios.

“Invitamos a la ciudadanía, sobre todo, a los más jóvenes a poder llegar más temprano, a estar desde las 06:45 a.m. en nuestras mesas. Para que si a las 07:01 a.m. la mesa no está abierta, los ciudadanos, que quieran servir a su país y recibir el bono de S/. 120, puedan ayudarnos a abrir las mesas en aquellos casos donde no tengamos la mesa completa a las 07:00 a.m.”, indicó.

Asimismo, remarcó que los adultos mayores y las personas vulnerables no están obligados a asumir el cargo de miembro de mesa, en caso de ausencia de titulares, durante la jornada electoral. “Nosotros no vamos a invitar a ningún adulto mayor o persona vulnerable a que asuma la responsabilidad de la mesa de sufragio”, enfatizó.

¿Cuánto es la multa por no cumplir como miembro de mesa?

Según la Ley Nº 28859, los miembros de mesa que no cumplan su función, la multa es:

Por no asistir como miembro de mesa: S/220

Por negarse a conformar la mesa electoral: S/220

Personas que reemplacen cobrarán S/ 120

Las personas que reemplacen a los miembros de mesa en los comicios del 11 de abril podrán hacer efectivo el cobro de su asignación de 120 soles a partir del 10 de mayo.

Katiuska Valencia, asesora de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, indicó que, para ello, los miembros de mesa deberán de registrar sus datos en la plataforma virtual que dicha entidad ha habilitado. Ello deberá de hacerse entre los días 21 y 29 de abril.

La entrega de este dinero incluye no solo a los miembros de mesa previamente sorteados sino también a aquellos que, el mismo día de la votación, sean designados para cubrir los puestos de quienes no acudan a cumplir con dicha función.

El organismo electoral empezará a hacer efectivo el pago de esta asignación a partir del día 10 de mayo, manifestó Valencia.

