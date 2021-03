Este martes 30 iniciará la segunda jornada del debate presidencial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que agrupó a los candidatos para el sillón presidencial en tres bloques de seis participantes. El debate será moderado por Pedro Tenorio y Mónica Delta en un nuevo formato que consiste en hacer réplicas, duplas y responder preguntas ciudadanas.

SEGUNDO DEBATE

El primero en llegar fue Daniel Urresti de Podemos Perú quien dijo que este nuevo formato de debate “es mucho mejor en el sentido que te da más tiempo para hacer conocer tu plan de gobierno”. Respecto al debate de ayer acotó que para él no existió ningún ganador, pero sí un perdedor George Forsyth.

“Ayer no hubo ningún ganador solo un perdedor que es ‘mini mí’ George Forsyth. Todo lo que le han dicho es cierto porque todo lo que ha empezado no lo ha terminado y ha sido un arquero de segunda”. Sobre la presencia de Ollanta Humala dijo que le nacía un sentimiento de “nostalgia”. “Lástima que no podamos abrazarnos. Digamos que nos hemos convertido en conocidos que trabajamos juntos en algún momento y cada uno recordará lo bueno y lo malo que hizo el otro. Ya volteé la página”, agregó.

Con un nuevo look, llegó Andrés Alcántara de Democracia Directa, quien dio estas breves declaraciones: “La calle es la que va a ganar porque hay un 50% que aún no define su voto. Ahora se va a replantear todo y el pueblo le ganará a las encuestadoras”.

A los minutos arribó Hernando de Soto, quien fue muy educado al brindar sus declaraciones: “Espero aprender un montón y que no hayan las puyas del primer debate, que quedemos en propuestas que eso es lo civilizado. Tengo algunas astucias reservadas. Mi plan de gobierno es coherente, integral toma en consideración las fuerzas del Estado. No quiero atacar, ni quiero defenderme. Hay poco tiempo para dar las propuestas”.

Finalmente llegaron Ollanta Humala del Partido Nacionalista y Pedro Castillo de Perú Libre, quienes no dieron declaraciones. José Vega de Unión por el Perú llegó a pie.

NOTA ORIGINAL

Hoy participarán Pedro Castillo de Perú Libre, Daniel Urresti de Podemos Perú, Andrés Alcántara de Democracia Directa, José Vega de Unión por el Perú, Ollanta Humala del Partido Nacionalista y Hernando de Soto de Avanza País.

En el cuarto bloque los candidatos a la Presidencia de la República exponen en duplas sus planes sobre lucha contra la corrupción. De Soto (Avanza País) vs. Vega (UPP) compartirán escenario dos veces para debatir sobre educación y anticorrupción. También debatirán Daniel Urresti vs. Andrés Alcántara y al final Humala vs. Pedro Castillo (Perú Libre) sobre anticorrupción.

Hoy es el #DebatePresidencialJNE | ⏰ 18:00 horas



En el cuarto bloque los candidatos a la Presidencia de la República exponen en duplas sus planes sobre lucha contra la corrupción.



Compara sus propuestas y #EligeBien

Un #VotoInformado es un #VotoResponsable#TuVotoTienePoder pic.twitter.com/9O17d4xAVg — JNE Perú (@JNE_Peru) March 30, 2021

En la última fecha, que será el miércoles 31 de marzo, se prevé la participación de Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Yonhy Lescano de Acción Popular, Julio Guzmán del Partido Morado, Daniel Salaverry de Somos Perú, Rafael Santos de Perú Patria Segura y Ciro Gálvez de Renacimiento Unido Nacional. Sin embargo, aún está en duda la asistencia de Rafael López Aliaga, quien no se pronuncia al respecto.

Por su parte, hace un par de días el candidato Daniel Urresti advirtió que en el debate daría una información que “dividiría al país”.

PRIMER DEBATE

En medio de grandes expectativas y comentarios en redes sociales, seis candidatos a la Presidencia participaron ayer en la primera sesión de debates organizados por el JNE. Este primer encuentro se caracterizó por la presentación de propuestas de todo tipo, un tema que abordó el columnista de Perú21 Gabriel Ortiz de Zevallos al reflexionar sobre cómo se dan promesas de campaña que no se pueden cumplir.

“Los problemas complicados no tienen solución fácil. El tema de la vacuna no se va a resolver yendo a algún lado a traerlas o por algún acuerdo entre países, ni pensando que se fabricarán en Perú de la noche a la mañana. Esas son promesas que le costarán caro a la persona que llegue al poder porque no lo podrá hacer y empezará a caer muy rápido”, dijo en Perú21.TV.

Precisamente promesas de ese tipo sobre la pandemia y las vacunas abundaron en el debate, como aquella de “tomar un avión” e ir a traerlas. Y fue lo que desató los primeros pullazos entre los candidatos. Pero el encuentro de seis se volvió un duelo de tres: Keiko Fujimori (FP), George Forsyth (VN) y Verónika Mendoza (JP), quienes luchan por el segundo lugar en las encuestas.

Gabriel Ortiz de Zevallos: “Es fundamental que el electorado vea las capacidades del candidato en convocar”